I concorrenti di Masterchef 13 si ritrovano per il battesimo della piccola Anita

Li avevamo lasciati così: una Eleonora che si conferma affettuosamente matta, un Niccolò che crea un sacco di contenuti, una Michela agguerritissima, e un Antonio concentrato e in dolce attesa. Nella finale di Masterchef 13 c’erano tanti elementi e tutti molto potenti anche per l’audience, che è stata infatti da record per l’ultima edizione. Come spesso accade negli show di cucina, i legami diventano concreti e le amicizie restano salde anche a telecamere spente. Vediamo infatti i concorrenti riuniti per una tenerissima occasione speciale, che nulla ha a che vedere con interessi personali né tantomeno commerciali: il battesimo della figlia di Antonio.

Si chiama Anita e ha la fortuna di avere tanti zii e zie acquisiti che le vogliono bene. Dopotutto le riprese sono state lunghe e l’attesa febbrile di papà Antonio è stata un po’ anche la loro. ed eccoli li, a Castelbuono in Sicilia, per i festeggiamenti in questo torrido agosto.

La squadra Masterchef riunita per la “nipotina” Anita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niccolò Califano (@niccolo_masterchef13)

Non c’erano tutti, ma una buona parte: Eleonora, Alice, Nicolò, Beatrice, Kassandra, Anna, Alberto e Andrea. A narrare la giornata, in un simpatico e informale reel su Instagram (con Settimino come cameraman d’eccezione), un Niccolò in stile Alberto Angela tra gli scavi archeologici. L’illusione è comica e lui effettivamente fa molto ridere: introduce i compagni come fossero statue artistiche da ammirare, e riuscendo a descrivere la personalità che li ha contraddistinti durante la gara. Un esempio, iniziando dall’amica del cuore: “la statua di Eleonora che, a volte, sorride… la famosa Riso“, riferendosi ovviamente al cognome della vincitrice più vista di sempre (e anche delusa) ma anche al suo carattere.

Tutti quanti “quasi morte di overdose di cibo ma felici”, come Niccolò stesso racconta nella caption. La piccola Anita ha festeggiato sia il battesimo sia il primo compleanno, e ha spento la candelina non solo insieme a papà Antonio e mamma Mariagiovanna ma con un eccezionale novero di padrini e madrine, che non se lo potevano perdere per nulla al mondo. Assente Michela, la finalista accanto a Eleonora e proprio Antonio. Effettivamente arrivare in Sicilia dal Trentino Alto Adige non è proprio cosa immediata, ma sarà anche per la sua nuova vita post telecamere: dopo Masterchef disse di aver trovato lavoro in un ristorante stellato.