Ma cosa pensava succedesse Eleonora dopo aver vinto Masterchef?

C’è un poco di amarezza nell’intervista da poco rilasciata da Eleonora Riso, vincitrice della più recente edizione di Masterchef, ai colleghi de Il Corriere della Sera. Ancora fresca dell’alloro, la migliore cuoca amatoriale dello Stivale racconta di avere preferito Firenze a Milano. Il motivo? Gli affitti, naturalmente, e poi perché “Dopo la trasmissione non mi ha chiamato nessuno“.

Eleonora ha trionfato presentandosi ai giudici come “un po’ schizzatella” e rimanendo fedele al suo modo di essere – una risatina vagamente isterica, qualche verso che ricorda quasi i cartoni animati, alzando un velo di imbarazzo al palesarsi di qualsiasi forma di attenzione. E ora?

Eleonora e il “silenzio” che ha seguito la vittoria

“Silenzio” tra doverose virgolette, sì. Ma non divaghiamo: il primo punto sollevato dalla nostra vincitrice, quello degli affitti, è naturalmente più che condivisibile. Vogliamo dire, la matematica non mente: “A meno di 800 euro al mese non trovi nemmeno un buco” ha raccontato Eleonora al Corriere. “Vorrei stare in un posto dove posso raggiungere tutto al massimo in 40 minuti, ma anche se (se) un giorno guadagnerò tanti soldi, spendere 1.500 euro per l’affitto di un bilocale in centro continuerà a sembrarmi una cosa impensabile“.

La dura legge del numero, insomma, e poco importa se in fondo c’è comunque la speranza di cavarsela – “Conosco persone che sono state in condizioni impossibili, poi piano piano si sono sistemate” spiega ancora la vincitrice di Masterchef 13 -, rimangono comunque problemi di carattere più strutturale. Un esempio? A Milano “nessuno si sognerebbe di mangiare qualcosa che sia interiora”.

Chiaro, è impossibile e forse sciocco sostenere che il richiamo della Madonnina non abbia un certo fascino – soprattutto quando porti ancora la corona d’alloro del cooking show più seguito dello Stivale. “È il posto cruciale se vuoi lavorare in tv“, spiega ancora Eleonora. L’entusiasmo, come abbiamo visto, si è però infranto su di un muro di (presunto, badate bene) silenzio.

Il motivo per cui nessuno ha alzato la cornetta? “Penso cerchino disciplina” ha spiegato Eleonora “non è esattamente il mio forte”. L’impressione da fuori, però, è che il “silenzio” in questione sia in realtà popolato da squilli forti e decisi: Gerry Scotti, l’investitura a Brand Ambassador dei prodotti Hotpoint a Eurocucina 2024, il libro di ottanta ricette facente seguito proprio alla vittoria a Masterchef, un profilo Instagram forte di quasi 400 mila follower che – come dovrebbe ormai essere evidente – è anche e soprattutto un potenziale dispositivo di lavoro…

Insomma, l’impressione è che la carne al fuoco non manchi. E lei stessa lo riconosce, a onore del vero: “Adesso sono presa da altro e il tempo non è tantissimo”. Al che la domanda sorge spontanea: che si aspettava, dunque? Una chiamata da Enrico Bartolini per sostituirlo mentre badava al neonato?