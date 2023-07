I Costardi Bros “migrano” in Costa Smeralda aprendo un Pop Up a Porto Rafael

I Costardi Bros "migrano" dal Piemonte verso la Costa Smeralda per un'avventura presso il primo Pop Up a Porto Rafael.

di Luca Venturino 18 Luglio 2023

Potrebbe fare strano vedere i Costardi Bros lontani dal loro Piemonte, ma non temete – il risotto non mancherà nemmeno nella loro nuova (e temporanea) casa. Approdo in Costa Smeralda, dunque, e più precisamente nella piazzetta gioiello di Porto Rafael, dove apriranno il primo ristorante Pop Up nel pieno del cuore pulsante del paesino: una realtà intima, riservata, che a oggi ospita appena qualche residenza privata e una manciata di negozi; lontana – ma vicina se diamo uno sguardo, anche distratto, a una qualsiasi carta geografica – dai più grandi centri abitati di Porto Cervo e Porto Rotondo.

I Costardi Bros e il Pop Up in Costa Smeralda: tutti i dettagli della nuova apertura

Abbiamo definito coordinate e protagonisti della missione, dunque, ma non ancora il nome del locale e le norme operative che governeranno la cucina e la visione di quest’ultimo: Solaz – Tapas Gourmet Restaurant è un progetto fortemente voluto dalla sua patron Susanna Colleoni e dal di lei marito Didi Huber che, quando circa venti anni fa conobbero per la prima volta la limpida intimità di Porto Rafael, non riuscirono a controllare il fremito del “primo poi creeremo qui qualcosa di nostro”.

Solaz sorgerà, come abbiamo già accennato in apertura di articolo, presso la piazzetta principale di Porto Rafael: ristorante con wine & champagne lounge bar che andrà a proporre una cucina di impronta mediterranea con spiccate influenze di matrice fusion, accompagnerà di fatto il boutique hotel di sei camere situato proprio al piano superiore.

A tenere il timone dei fornelli con l’obiettivo dichiarato di “portare identità alla cucina di Solaz” e ancora di più “rendere indissolubili i legami con il territorio sardo”, ecco i king del risotto italiano, ancora freschi del lancio del gelato soft in collaborazione con una delle più apprezzate gelaterie sabaude – i fratelli Costardi, per l’appunto.

“L’atmosfera che hanno creato Susanna e Didi è quella del film La dolce vita di Federico Fellini, ceramiche maioliche per i tavoli, sedie da regista, arredamento in stile marittimo con colori che richiamano il blu del mare: insomma, un posto da sogno” ha commentato chef Christian Costardi. “Una nuova avventura che non vediamo l’ora di iniziare, nonostante la stagione sia già in corsa, ma d’altra parte alcuni treni non puoi proprio perderli!”.

Nel menu non mancherà, come accennato, il Risotto, opportunatamente rideclinato in chiave sarda con bottarga ed erbe spontanee raccolte intorno a Porto Rafael; e ancora la Fregola, una preparazione tipica proveniente dalla tenuta agricola Coda di Lupo delle terre galluresi vicino Sassari; e l’ostrica, ingrediente caro ai Costardi Bros: in questo caso, si tratterà di una varietà autoctona raccolta nella penisola di Culuccia.