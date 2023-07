I fan di Twix riscoprono il significato nascosto del nome dello snack

di Manuela Chimera 11 Luglio 2023

Pare che i fan di Twix abbiano di nuovo scoperto il significato del nome dello snack. Il “di nuovo” è doveroso perché, tecnicamente, Twix aveva già svelato nel 2018 cosa volesse dire. Solo che adesso c’è stato un ricambio generazionale e i nuovi fan stanno riscoprendo quello che era già stato svelato tempo fa.

È una cosa che succede abbastanza spesso quando si uniscono le nuove generazioni con la potenza nascosta dei social media. Uno dei poteri segreti di alcuni social media come TikTok, infatti, è di permettere alle nuove leve di scoprire cose abbastanza datate e riproporle con una patina di novità, come se fossero state scoperte solo in quel momento.

Un esempio? Se avete figli o nipoti giovanissimi, qualche tempo fa erano tornate in auge le mitologiche fettine panate di Kiss Me Licia. Gli utenti più giovani ne parlavano con assoluto entusiasmo, come se fossero la cosa più divertente del mondo e come se fosse qualcosa nato in quel momento. E si stupivano quando gli facevi notare che una certa generazione o due prima ci era già ampiamente passata sotto le grinfie di quelle fettine panate. E succede la stessa cosa con spezzoni di film vecchi, che i TikToker ripropongono come se li avessero creati loro or ora, ma che sono spezzoni di film o serie TV storiche ben datate.

E Twix ora non fa eccezione.

Cosa vuol dire Twix?

Il fatto è che molti fan attuali di Twix, quelli che nel 2018 erano troppo giovani per accedere ai social o che manco sapevano ancora cosa fosse un Twix, il tweet originario se lo sono perso. Dunque quando da poco il tweet è diventato di nuovo virale, questi fan sono rimasti sbalorditi quando hanno appreso finalmente cosa significasse il nome del loro snack preferito. Esattamente la stessa reazione dei fan del 2018.

Nel tweet originario un utente chiedeva se fosse vero che Twix era l’abbreviazione di “Twin Biscuit sticks”. Twix stesso aveva risposto con “Fatto! È l’abbreviazione di “Twin sticks”. Il che ci sta visto che lo snack è formato da due barrette identiche (anche se i fan più sfegatati da sempre discutono sul capire se la barretta sinistra sia più buona della destra e viceversa).

LEGGI ANCHE Heineken per i 150 anni fa la lista delle storpiature del suo nome

Comunque sia, questo accadeva nel 2018. Adesso un utente di Twitter ha riportato in auge la vicenda, facendo così scoprire l’arcano alle nuove generazioni. In molti si sono sorpresi del significato del nome di Twix, riportando in primo piano una scoperta non proprio fresca di di giornata. E fra di essi pure Uber Eats, che ha twittato una risposta dicendo “Twin Stick, davvero?”.

Se le cose andranno ciclicamente come sempre, aspettiamo altri 5 anni per vedere i nuovi utenti del futuro che riscopriranno quello che è già stato ampiamente scoperto nel passato. Il tutto in un loop temporale infinito.

A proposito di scoperte a tema food: di recente Kraft Heinz ha dato una risposta a un altro mistero insoluto, quello relativo a dove conservare il ketchup. Va in frigo o fuori frigo?

Comunque sia, ecco il tweet in questione riesumato dalle nuove generazioni dei fan di Twix: