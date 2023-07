Il ketchup va in frigo: Kraft Heinz mette fine a un classico dilemma

di Manuela Chimera 5 Luglio 2023

Lo so, non ci dormivate la notte. Nelle lunghe notti estive, quando il caldo non dà tregua, eravate tutti lì a rimuginare su questo annoso dilemma: dove devo mettere il ketchup? Ebbene, ci ha pensato Kraft Heinz a porre fine a questo amletico dubbio. Il ketchup va messo in frigo.

Scherzi a parte, ciclicamente in rete partono interrogativi del genere che finiscono inspiegabilmente con il convogliare l’attenzione e le energie mentali degli utenti. Oltre ad arrovellarsi e chiedersi se Bruno Barbieri ci sarà ancora nella prossima edizione di MasterChef Italia (spoiler: sì, tutti e tre i giudici sono stati riconfermati nel programma del nuovo palinsesto Sky), ecco che in rete ci si sta chiedendo dove vada messo il ketchup.

Dove va messo il ketchup?

Fondamentalmente ci sono due scuole di pensiero su dove mettere la bottiglia di ketchup (anche perché non ci sono tanti altri posti dove riporre il ketchup):

in dispensa o sul piano della cucina, insieme alla salsa di soia, al miele o allo sciroppo d’acero in frigorifero insieme alla maionese

Ebbene, un tweet da poco pubblicato da Kraft Heinz spiega chiaramente che “Il Ketchup va nel frigo!!!”. I tre punti esclamativi sono stati volutamente inseriti dall’azienda. Che se non lo sa lei dove va il ketchup, non lo sa nessuno.

Tuttavia, visto che a tutti piace di disquisire di argomenti assolutamente inutili, ecco che, non paghi della risposta ufficiale, Twitter ha pensato bene di lanciare un sondaggio. Qui si è scoperto che solamente il 62% dei consumatori tiene il ketchup in frigo, il 36,8% lo tiene sul ripiano della cucina o in dispensa. Ok, però mi manca un 1,2% di consumatori: questi dove tengono il ketchup? Onestamente non ci tengo a saperlo.

Di diverso avviso, invece, l’Huffington Post che, tempo fa, aveva spiegato che se si usa poco il ketchup, conviene tenere la bottiglia aperta in frigorifero. Ma se lo si usa spesso, allora può rimanere anche fuori frigo. Stessa cosa, fra l’altro, spesso succede anche nei ristoranti che usano parecchio il ketchup: lo tengono fuori frigo.

Il dubbio, però, in questo caso è sulla conservazione del prodotto. Tenendolo fuori frigo, non si rischia la possibile contaminazione e proliferazione batterica? Aria o umidità potrebbero entrare attraverso il tappo favorendo lo sviluppo di muffe?

Anche Luciano Monosilio, ex chef del ristorante Piparo di Roma e attualmente proprietario del ristorante Luciano, una stella Michelin, è dello stesso avviso di Kraft Heinz: soprattutto una volta aperto, il ketchup va tenuta in frigo in quanto il freddo garantisce una miglior conservazione.