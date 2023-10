I gianduiotti Pernigotti tornano sugli scaffali con una nuova veste

Nuova ricetta per i gianduiotti Pernigotti he tornano sugli scaffali. Quale? Non lo sappiamo, il sito è ancora in manutenzione

di Manuela Chimera 20 Ottobre 2023

Dopo tutte le varie vicissitudini della chiusura, dei tentativi di trovare acquirenti e dell’acquisizione da parte di JP Morgan, ecco che adesso tornano sugli scaffali i gianduiotti Pernigotti, con una nuova veste e una nuova ricetta. Che siamo andati prontamente a cercare, ma che ancora non è dato sapere quale sia visto che il sito ufficiale, nel momento in cui scriviamo l’articolo, risulta essere ancora in manutenzione.

Arrivano i nuovi gianduiotti Pernigotti

I gianduiotti Pernigotti non saranno poi i soli a tornare. Ma andiamo con ordine. Da quando la Pernigotti è stata acquisita (e salvata) da JP Morgan nell’ottobre del 2022, è partito un piano di rebranding per l’azienda dolciaria con sede a Novi Ligure.

Piano che adesso è sfociato nel ritorno dei prodotti Pernigotti nei vari punti vendita. A seguito del piano di rilancio e riposizionamento, ecco che la cioccolata Pernigotti si ripresenterà sugli scaffali con un nuovo packaging.

Ma non solo: anche le ricette dei prodotti sono state rinnovate. Purtroppo non sappiamo ancora quali siano tutti gli ingredienti (anche a giugno era stato anticipato un cambio delle ricette, ma senza specificare nulla di rilevante per gli ingredienti), ma quello che si sa è che sia il Gianduiotto che il Cremino useranno solamente nocciole italiane.

Il tutto confezionato con un packaging dalla grafica più moderna. Per esempio il Gianduiotto non avrà più l’incarto dorato, bensì un incarto color rame e sarà disponibile nelle tre versioni classico, fondente e ed extra fondente 70%, in confezioni da 140 grammi o nel sacchetto assortito misto da 300 grammi.

Il Cremino, invece, si presenterà nelle due versioni classico e fondente, ma solo in sacchetti da 140 grammi. Ma Gianduiotto e Cremino non sono gli unici a ricomparire sugli scaffali. Ritornano, infatti, anche le stecche di cioccolato Pepitas nelle versioni classica, bianca e fondente, nei formati da 150 grammi, da 250 grammi e XL da 1 kg (questa in confezione regalo insieme al Cremino).

Torna anche il Nocciolato Pernigotti nelle due versioni da 250 grammi classica e fondente 70%, mentre i Torroni Pernigotti da 135 grammi e da 235 grammi si ripresenteranno nelle versioni classico alle mandorle, classico alla nocciola e morbido alla nocciola e alle mandorle. In aggiunta avremo anche il Torrone Ricoperto di cioccolato da 250 grammi e tornano anche i Torroncini Pernigotti nelle versioni classici alla nocciola o alle mandorle, morbidi alla nocciole o alle mandorle e ricoperti di cioccolato, sempre in sacchetti da 117 grammi.

Ci saranno anche le Creme Spalmabili Pernigotti nelle versioni gianduia classico e gianduia nero fondente, nei barattoli da 330 grammi.

Tutto molto bello, però aspettiamo ancora le ricette: quando sarà pronto il sito?