I microbi più efficienti delle piante nel produrre proteine

La combinazione di energia solare e microbi potrebbe produrre 10 volte più proteine ​​rispetto a colture come i semi di soia. Il sistema avrebbe anche un impatto minore sull’ambiente, hanno affermato i ricercatori, in netto contrasto con l’allevamento di bestiame che si traduce in enormi quantità di gas che aumentano il riscaldamento climatico e inquinano le falde acquifere.

L’idea è utilizzare l’elettricità dai pannelli solari e l’anidride carbonica dall’aria per creare nutrimento per i microbi, che vengono coltivati ​​in vasche di bioreattori e quindi trasformati in polveri proteiche secche. Il processo fa un uso altamente efficiente di terra, acqua e fertilizzanti e potrebbe essere implementato ovunque, non solo in paesi con forte esposizione solare o terreni fertili, afferma uno studio.

E quindi, dopo gli insetti, ricorreremo alla vita unicellulare per trovare proteine alternative? Dorian Leger, del Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology di Potsdam, in Germania, che ha guidato la nuova analisi, ha dichiarato: “Pensiamo che gli alimenti microbici siano molto promettenti e contribuiranno maggiormente alla risoluzione della potenziale crisi alimentare: se mi offrissero un frullato proteico batterico ora, lo proverei”.

Varie aziende stanno già producendo mangimi per animali da microbi, ma i batteri sono in genere alimentati con zuccheri di altre colture o metano o metanolo da combustibili fossili. Solar Foods, con sede in Finlandia, utilizza l’elettricità per creare cibo per gli esseri umani. Lo studio è il primo confronto quantitativo dell’uso del suolo e dell’efficienza energetica tra l’agricoltura tradizionale e i sistemi di produzione microbica a energia solare. I ricercatori hanno utilizzato i dati sulle tecnologie odierne per calcolare l’efficienza di ogni fase del processo, compresa la cattura della CO2 dall’aria e la trasformazione dei microbi in cibo che le persone potrebbero mangiare. Hanno scoperto che il sistema microbico utilizzava solo l’1% dell’acqua necessaria alle colture e una piccola frazione del fertilizzante, la maggior parte del quale viene sprecata quando viene utilizzata nei campi.

L’analisi ha stimato che il processo solare-microbico potrebbe produrre 15 tonnellate di proteine ​​da ogni ettaro all’anno, sufficienti per nutrire 520 persone, che secondo gli scienziati è una stima prudente. In confronto, un ettaro di semi di soia potrebbe produrre 1,1 tonnellate di proteine, alimentando 40 persone.

[Fonte: The Guardian]