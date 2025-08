I pancake a 100 dollari, l’hamburger virale: il Dubai Chocolate continua a essere in trend

Disclaimer: questo articolo potrebbe innalzare istantaneamente il vostro livello di glicemia alla sola lettura; astenersi deboli di cuore. La colpa è tutta del Dubai chocolate, il dessert emiratino la cui generazione di spin-off vari ed eventuali è sfuggita di mano. Dopo la versione gelato lanciata questa primavera, la tavoletta di cioccolato con ripieno di pistacchio e pasta kataifi si veste di nuove, baroccheggianti interpretazioni di cui avremmo volentieri fatto a meno. Ma non a tutti sembrano dispiacere, dato che i trend collegati all’ormai onnipresente dessert non smettono di spopolare online.

Come sono le nuove varianti del Dubai chocolate

Comparso nel 2024, il Dubai chocolate è presto diventato l’oggetto del desiderio di molti. Quando ne parlammo a luglio dello scorso anno, usammo incautamente l’espressione “del momento”, non avendo idea di cosa ci aspettasse. Circa 12 mesi dopo, ci ritroviamo a osservare stucchevoli mode che impazzano sul web, specialmente su TikTok, piattaforma prediletta per ogni trend gastronomico più o meno improvvisato che si rispetti.

Da semplice tavoletta ripiena, questo prodotto emiratino ha lentamente mutato forma, passando per la versione gelato e arrivano, oggi, ad apparire sul piatto come burger a più strati o pancake dal valore di 100 dollari. A creare la prima variante – o perlomeno a renderla nota – è stata la catena egiziana di dessert B Laban, la cui pagina Instagram pullula di sdolcinate pile dei suddetti burger.

Per soddisfare la curiosità dei più golosi, ecco gli ingredienti del nuovo dolce ipercalorico: due soffici bun di English cake che racchiudono uno strato di brownie al cioccolato, un secondo di croccante knefe al pistacchio, e un terzo di cromosa mousse sempre a base del verde frutto. Vi sfidiamo ad addentarlo fino alla fine.

La seconda novità nel panorama dell’ormai inarrestabile cioccolato con ripieno è la torre di pancake in suo onore, creata dalla catena statunitense per la colazione nota come International House of Pancakes (IHOP). Un piatto proposto come dolce di lusso dal valore di 100 dollari, giustificati a quanto pare dalla presenza dei soliti ingredienti del Dubai chocolate, più fiocchi d’oro da 24 carati.

Ma al momento la lussuosa pietanza da colazione non è ancora a pagamento, anzi: IHOP, proprio oggi, farà assaggiare gratuitamente la novità solo presso tre sedi: New York, Los Angeles e Austin. Dopo di che passerà alla vendita di una versione semplificata al costo di 13 dollari (molto semplificata, immaginiamo, data la sostanziale differenza di prezzo). E anche stavolta ci aspettiamo che TikTok impazzisca per il nuovo piatto.