Il Dubai Chocolate ha messo in allarme il governo inglese

Da protagonista dei social a caso nazionale: il governo inglese lancia l'allarme per il Dubai Chocolate, e dice "in caso di dubbio, non compratelo".

La tavoletta di cioccolato più famosa al mondo si trova a Dubai, e più in generale un po’ in tutti gli angoli della vetrina dei social. Guai a chiamarla meteora: il fuoco del Dubai Chocolate ha preso ad ardere tre anni fa circa, appena un paio di mesi fa ha fatto impazzire il mercato del pistacchio e in tempi ancora più recenti ha addirittura messo in allarme il governo inglese.

Not safe, dicono le autorità d’Oltremanica: non sicuro e dunque potenzialmente pericoloso – e qui citiamo direttamente la Food Standards Agency (o Fsa per gli amici) – per chi soffre di allergie e/o intolleranze alimentari. La pietra dello scandalo? Alcuni additivi non consentiti sul mercato del Regno Unito, ed etichette un po’ troppo reticenti.

Ma com’è che ‘sta barretta è diventata così famosa?

La mente e il braccio dietro il Dubai Chocolate appartengono a Sarah Hamouda, imprenditrice britannico-egiziana che, stando alla leggenda, avrebbe messo a punto la ricetta in questione per soddisfare le voglie della gravidanza. Poi si è attivata la leva dei social, che ha portato centinaia di milioni di occhi curiosi – tra cui anche quelli della CNN, che ha dedicato alla tavoletta una vera e propria inchiesta.

La nostra protagonista, barretta in cioccolato con cuore croccante di pasta kataifi, pasta phillo e pistacchio ispirato allo Knafeh arabo, è diventata – a modo suo – uno dei simboli della patinatissima capitale del lusso araba; e voci recenti la vedono addirittura indossare l’abito di un gelato per la GDO. Chissà che non arrivi anche in Italia.

Ma divaghiamo – l’allarme delle terre d’Albione. “In caso di dubbio, non compratela” raccomandano dalla Fsa. “Alcuni prodotti di cioccolato in stile Dubai importato potrebbero mancare di un elenco completo degli ingredienti o dell’etichettatura degli allergeni”. E la legge parla chiaro: le etichette devono necessariamente elencare tutti gli ingredienti e evidenziare chiaramente uno dei 14 allergeni regolamentati, senza reticenza.

Alcune barrette di Dubai Chocolate, in altre parole, non soddisfano gli standard nazionali per la sicurezza “e potrebbero essere un rischio per la sicurezza alimentare, specialmente per i consumatori con allergie”, ha spiegato Robin May della Fsa. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali per assicurarci che tutti i prodotti non sicuri vengano rimossi dalla vendita il più rapidamente possibile”.