Coachella 2023: la kermesse si arricchisce con sushi bar segreti, bar analcolici e ristoranti di pollo

di Manuela Chimera 5 Aprile 2023

Torna l’appuntamento con il Coachella 2023: ormai il festival non è più solo musica, ma è anche una kermesse gastronomica. Perché va bene ascoltare buona musica, ma anche lo stomaco ha bisogno di essere riempito. E quest’anno la manifestazione si arricchisce con sushi bar segreti, bar analcolici e anche ristoranti di pollo.

Coachella 2023: cosa c’è di nuovo nella sua proposta gastronomica?

I due fine settimana del Coachella Festival a Indio, in California, si preannunciano non solo ricchi di musica e danza, ma anche di cibo. Questo perché le centinaia di migliaia di persone attese vorranno bere e mangiare dalla mattina alla sera. Nel corso degli ultimi dieci anni, l’offerta culinaria del Coachella si è arricchita sempre di più.

Se all’inizio erano presenti solamente food truck e prodotti da fast food, ecco che adesso al Coachella si sono uniti anche alcuni importanti nomi della ristorazione. E anche i format sono cambiati, diversificandosi per adattarsi alle esigenze di tutti i palati.

Fra le new entry figurano anche alcuni noti chef e ristoranti della California meridionale, fra cui spiccano Roy Choi e Dave’ Hot Chicken, con il loro menu a base di pollo. Anche il gruppo H.Wood è ben rappresentato, con Delilah, Slab e Nice Guy che offrono il loro cibo nell’area lounge Postmates ReTreat.

Nell’Indio Central Market, poi, figurano ristoranti come Sweetfin e New School Quality Grilled Cheese dello chef Eric Greenspan.

LEGGI ANCHE Chef Rubio e i Maneskin: botta e risposta sui social dopo il Coachella

La vera novità di quest’anno, però, è il debutto nel festival di un bar analcolico. No, non è un ossimoro: New Bar e LA Arts hanno unito le forze per creare un bar dove non troverete neanche una goccia di alcol. Il ristorante Camphor, invece, collabora con OpenTable per creare un ristorante pop-up con servizio completo, con tanto di menu degustazione e una sezione dedicata agli hamburger chiamata Le Burger.

Non mancheranno, poi, i ristoranti segreti, quelli nascosti e clandestini, con esperienze particolari, fra cui anche il sushi bar segreto (già novità della passata edizione) creato da Sushi by Scratch, con tanto di menu con omakase e sake da 16 portate al costo di 375 dollari a persona. Fra i bar segreti, un po’ in stile Proibizionismo per intenderci, dove ci si va solo su invito, ecco che abbiamo quello del PDT di New York City e il Sonny’s di Attaboy, bare a tema Miami Vice famoso per le granite.

Le location dove mangiare saranno distribuire fra le aree a ingresso generale e le zone VIP, senza dimenticare i bar clandestini e gli spazi per i ristoranti pop-up.

Ecco qui alcuni dei nomi della ristorazione che troverete al Coachella Festival 2023: