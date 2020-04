Iginio Massari a Domenica In dopo la gaffe di Mara Venier su di lui

Iginio Massari si è guadagnato – con merito – una ospitata d’onore a Domenica In, dopo che la scorsa settimana la conduttrice Mara Venier si era resa protagonista di una gaffe nei suoi confronti, sostenendo di non sapere chi fosse.

“Gino?”, “Luigino?” aveva detto Mara Venier quando il pasticcere più celebre d’Italia era stato chiamato in causa dal cantante Francesco Renga. “Ah. Non lo conosco”, aveva candidamente ammesso il volto Rai, dopo che Regna le aveva spiegato la fama del maestro pasticcere.

Oggi dunque la resa dei conti. “Non è arrabbiato con me, anzi ho trovato in camerino un bellissimo regalo”, ha premesso la conduttrice prima di collegarsi con Iginio Massari. Il quale, con grande fair play, ha spiegato di non volere nessuna scusa. “Ovviamente siamo noti tutti nel nostro settore, e poi io non pretendo di avere tutti questi riconoscimenti”. Tutto vero, però è altrettanto noto che Massari è – per esempio – l’ospite fisso più atteso di Masterchef, il talent show di cucina più seguito d’Italia: non si tratta quindi “solo” di un pasticcere, ma anche in qualche misura di un uomo del piccolo schermo, e scommettiamo che un pochino di fastidio l’uscita della conduttrice di Domenica In l’abbia causata. Salvo poi rimediare con un super collegamento in diretta, decisamente molto più efficace di un semplice biglietto di scuse.