Iginio Massari a sorpresa al Festival del Cinema di Venezia annuncia un film sulla sua vita

La dolce vita, ma nel senso più letterale del termine. Iginio Massari sfila sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, e lo fa in quanto presidente dell’Apei, Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana. Guai a pensare che si tratti di un arido appuntamento istituzionale, però: l’occasione è ghiotta, anche e soprattutto per parlare di futuro. Futuro che, per intenderci, non si limiterà più solamente al piccolo schermo.

Diciamoci la verità, il Maestro è una presenza ormai nota del panorama mediatico. La sua presenza al Festival potrebbe ricordare, con le dovute proporzioni (e ignorando il sopracitato ruolo di presidente Apei, per l’appunto), quella di Carlo Cracco, lo scorso anno, nella stessa occasione. Ma questa volta trapela qualcosina in più: la notizia di un film sulla sua vita.

Tutto quello che sappiamo sul film di Iginio Massari

I dettagli, ahinoi, sono ancora piuttosto rarefatti. In una breve intervista rilasciata a Il Gazzettino spunta però una domanda che non lascia spazio all’immaginazione: “È vero che faranno un film su di lei?”, chiede l’intervistatrice. Il Maestro non tergiversa, anzi.

“Pare proprio di sì” risponde Massari “c’è un progetto per raccontare un pezzetto della mia vita“. Quale pezzetto, chiedete voi? Toccherà pazientare ancora un altro po’, a quanto pare. E il cast, allora? Ecco, su quello si può già dire qualcosa: Massari non sa chi lo interpreterà di preciso, ma sa “che il cast dovrebbe essere americano”. E il piccolo schermo, invece? Tanti saluti, ora che si è giunti a quello in XL?

No, certo che no. Il Maestro rassicura: il calendario editoriale promette che a breve ripartirà Bake Off Italia – Dolci in Forno, condotto da Benedetta Parodi e disponibile su Real Time e Discovery+. Massari sarà “l’ospite fisso della prova tecnica. Ormai” continua il nostro protagonista “è rimasta l’unica professione che dà valore alla pasticceria“. Un po’ malinconico, forse. Si potrà consolare con il film, e con l’apertura sul Lago di Garda.

A proposito: “Abbiamo vinto l’appalto di 25 anni dell’ex Casinò di Gardone, solo nel terrazzo per gli aperitivi ci saranno 400 posti” racconta ancora Massari. E i tempi: “Dovrebbe esserci un’apertura a maggio, giugno 2025”.