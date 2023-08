Carlo Cracco star da red carpet all’apertura del Festival del Cinema di Venezia

di Chiara Cajelli 31 Agosto 2023

Il Festival del Cinema di Venezia 2023 (30 agosto-9 settembre) è ufficialmente iniziato e ha visto un bel novero di personaggi all’apertura, tra cui chef Carlo Cracco sul red carpet. La sua presenza spicca tra le altre più prevedibili: che fosse stellato si sapeva già, ma che sia ora diventato una star da sfilata è una novità.

Giacca nera formale e t-shirt bianca basic sotto: un Carlo Cracco sportivo e sornione quello alla presentazione del film Comandante di Edoardo De Angelis, accanto a esponenti della scena mondana nostrana e internazionale. Lo abbiamo visto in tv, lo abbiamo visto associato al lusso tra stelle Michelin (ricevute e tolte) e ristoranti a Portofino: Cracco è ufficialmente diventato un vip trascendendo il proprio ruolo di chef (e la cosa fa riflettere, almeno noi del settore).

Carlo Cracco alla Mostra del Cinema

Per il momento abbiamo solo un’immagine dello chef vicentino sul red carpet a Venezia, lo stesso tappeto rosso su cui hanno camminato anche politici come il presidente della regione Veneto Luca Zaia – allarmatissimo in questi giorni per la presenza del succulento Granchio Blu nei nostri mari – e ovviamente attori e altri protagonisti dello spettacolo. Lui, Cracco, è stato ritratto con il cantante Lazza (nel capoluogo veneto nel lusso firmato Moët & Chandon): lo conosciamo bene, da quando ha lanciato un “hard seltzer” insieme a Fedez, prendendo molto spunto dalla bibita di DJ Ringo.

Il Festival del Cinema di Venezia è un’occasione sempre più legata al cibo, in qualche modo: nel 2022 si fece notare la torta a tema presentata da Ernst Knam, e l’anno precedente inserirono persino uno spazio per la cultura legata al cibo e alla sostenibilità. Tuttavia, non sappiamo se chef Carlo Cracco fosse presente all’inaugurazione in qualità di chef o in qualità di personaggio ormai mediatico.