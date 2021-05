Iginio Massari apre a Firenze una nuova pasticceria e cerca pasticcieri

Vi ricordate che qualche tempo fa Iginio Massari aveva annunciato che avrebbe aperto dei nuovi locali in diverse città italiane? Ebbene, adesso il Maestro Pasticcere è pronto ad aprire una nuova pasticceria a Firenze. E cerca pasticceri da inserire nello staff.

Iginio Massari, da poco dimessosi dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani insieme a Gino Fabbri, tramite un post su Facebook ha spiegato di essere in procinto di aprire una pasticceria a Firenze. E per tale motivo cerca del personale. Nel post, Massari ha indicato chiaramente i parametri che tali aspiranti dipendenti devono rispettare:

devono essere residenti a Firenze o zone limitrofe (oppure essere disposti a trasferirsi)

richiesta esperienza minima di 5 anni

bisogna essere orientati alla qualità

bisogna avere una fine manualità

richiesta capacità di lavorare in team

richiesta capacità di imparare velocemente

è anche richiesta la disponibilità immediata per trasferirsi a Brescia per la necessaria Formazione

Massari ha poi specificato che saranno presi in considerazione i CV con qualifiche integralmente aderenti alle richieste. Tali CV possono essere inviati via email a hr@iginiomassari.it.

Massari spiega poi che prevedono sin da subito di non riuscire a rispondere a tutti. Tuttavia lui e il suo team ringraziano si da adesso tutti coloro che invieranno la propria candidatura. I canditi che saranno ritenuti maggiormente in linea con il profilo sopra indicato, verranno poi convocati per sostenere un colloquio conoscitivo.

Questo il post su Facebook dove Iginio Massari ha annunciato di cercare nuove pasticceri: