Iginio Massari apre a Verona? Dopo Torino, parrebbe la nuova sede del suo format di pasticcerie

Che la famiglia di pasticcerie di Iginio Massari fosse destinata ad allargarsi noi lo avevamo già predetto all’indomani dell’apertura del negozio di Torino, e ora la prossima tappa del suo format potrebbe essere Verona.

Il progetto sotto la Mole del pasticcere più famoso d’Italia, in effetti, sembrava avere già dal principio tutta l’aria di essere un format replicabile in scala. “Massari & famiglia intendono costruire un nuovo brand, declinato su varie (molte, a quanto lasciano intendere) città e flessibile: ogni locale si adatterà al contesto che li ospita, ciascuna pasticceria proporrà un dolce dedicato al luogo”, scrivemmo allora, raccontandovi in anteprima il suo locale torinese e predicendo una serie di (molte) aperture sparse nella Penisola.

In effetti, il tempo sembra averci dato ragione, e ora siamo pronti a scommettere sull’apertura di un nuovo punto vendita targato Massari. Dove? Se fossimo bookmakers, punteremo tutto su Verona. Almeno, a questo ci porta l’ultimo post social pubblicato da Massari sulla sua pagina Facebook. Un annuncio di lavoro in piena regola, dove il pasticcere cerca personale nella città veneta, richiedendo, nell’ordine: -Forte orientamento alla qualità

-fine manualità

-Capacità di lavorare all’interno di un team

-Capacità di apprendere in maniera veloce

Dunque, se avessimo del denaro con cui giocare d’azzardo, punteremmo tutto su una nuova apertura veronese di Massari, magari a breve.

Ah, e nel caso vi interessasse candidarvi, sappiate che nell’annuncio si dice che “I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono pregati di inviare il proprio curriculum vitae, all’indirizzo di posta elettronica:

hr@iginiomassari.it”.