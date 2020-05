Iginio Massari commenta la torta di Fedez a Chiara Ferragni: “Vuoi separarti?”

Una torta evidentemente casalinga e un po’ raffazzonata quella preparata da Fedez per il compleanno della moglie Chiara Ferragni, che festeggia 33 anni. Il dolce appare in “bella” mostra in un post Instagram pubblicato dalla fashion blogger per il suo compleanno e, ancora prima, in un video pubblicato dallo stesso rapper che chiede poi – in videochiamata – una recensione al popolare pasticciere Iginio Massari.

La torta è stata preparata dal rapper con pan di Spagna, panna e confetti e ritrae – in modo molto grossolano – il viso di Chiara Ferragni stilizzato. La realizzazione è ovviamente ironica e la “recensione” di Massari boccia la torta – “il cui ingrediente principale è l’amore” come dice Fedez -, con un lapidario quanto bonario “ma ti vuoi separare?”.

Diverso – ovviamente – il commento della moglie Chiara Ferragni, che sui Instagram dichiara “La torta a destra è stata preparata da mio marito Fedez, mentre l’altra mi è stato inviato. Che compleanno fantastico con la mia piccola famiglia. Grazie a tutti per gli auguri di compleanno”.

I “Ferragnez” stanno facendo parlare di loro per iniziative benefiche ai tempi del coronavirus di grande successo – grazie anche alla loro forte popolarità -, ultima di queste è la distribuzione di cibo ai bisognosi a Milano, pochi giorni fa, partecipando a “Milano Aiuta” insieme ai volontari.