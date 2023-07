Iginio Massari e Alberto Gipponi svelano un nuovo menu salato

di Luca Venturino 6 Luglio 2023

L’annuncio arriva quatto e silenzioso sui canali social del Maestro Pasticcere, quasi in sordina; ma a noi – golosi, meticolosi e soprattutto curiosi – non sfugge nulla (o quasi, concedeteci la comodità del quasi). Iginio Massari ha dato via a una collaborazione con chef Alberto Gipponi, bresciano, da anni ben saldo al timone del suo ristorante Dina in quel di Bussago, per dare vita a un nuovo menu salato dove – e qui citiamo direttamente il post del Maestro – “dall’incontro della creatività e delle esperienze dei due chef prendono vita dei piatti sorprendenti e mai banali”.

Iginio Massari e Alberto Gipponi: tutti i dettagli della nuova offerta salata

La linea guida è quella a cui Iginio Massari ci ha ormai abituato – una coniugazione armonica tra la tradizione e l’innovazione che possa accontentare il palato degli amanti della cucina italiana così come quelli che invece preferiscono i gusti internazionali. Lo sappiamo che scalpitate all’idea di scoprire, di leggere, di farvi venire un po’ di acquolina in bocca; e lungi da noi volere fare i guastafeste, davvero, ma prima di procedere è doveroso lasciare ancora qualche riga alle norme operative.

“Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 12.00 alle 15.00 alla Galleria Iginio Massari di Milano, in Piazza Diaz” si legge ancora nel sopracitato post – comunicato stampa di Iginio Massari (che d’altronde, per quanto potrebbe essere divertente immaginarsi il Maestro tutto occupato a digitare sullo smartphone, dubitiamo che sia il caso) “per pranzare con gli innovativi piatti della nostra offerta salata, gli sfiziosi mignon e i golosissimi Maritozzi al Ragù e al Cacio e Pepe”.

Mignon, Maritozzi al Ragù e al Cacio e Pepe – un buon inizio, ma che altro possiamo trovare nel menu salato frutto della collaborazione tra Iginio Massari e Alberto Gipponi? È presto detto: tra i mignon troviamo Bignè al Curry, Carpione e Parmigiano, Cerfoglio e Uova di Trota, Acciughe e Anice; poi ancora Cannoncini al Pomodoro e Basilico, Americano e Martini e Oliva; e infine Sfogliatella al Ragù o al Kimchi e Tartelletta alla Rosa o all’Abete Rosso.

Spazio poi ai patti – Baccalà Mantecato, servito nel suo latte e condito con olio aromatico all’alloro; Insalata Caesar Rivisitata, con dressing all’uovo, miele e aceto dell’Acetaia San Giacomo e mele essiccate; Orzo con Finocchietto, Mela e Mandorle; Pappa al Pomodoro con Burrata e Vaniglia e Ceviche di Salmerino, dove il pesce è accompagnato da un vellutato latte di tigre preparato con spezie e latte di cocco.

Chiudono l’offerta i cosiddetti snack – i sopracitati Maritozzi al Ragù o Cacio e Pepe e la terza variante, con un cuore di Insalata Russa.