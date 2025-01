Iginio Massari è in arrivo a Masterchef: cosa aspettarci

Masterchef non è estraneo alle sorprese, ma gli ospiti invitati domani non sono esattamente un colpo di scena. Per la settimana serata della 14° stagione del programma torna il maestro Iginio Massari insieme alla figlia Debora, pastry chef e co-fondatrice dell’azienda di famiglia. Il temuto test di pasticceria sarà seguito da una prova in esterna nella regione della Lunigiana, dove le e i concorrenti si metteranno alla prova cucinando sui testi, tipiche pentole della zona.

Le prove a firma Massari

Dopo l’intervento di Pía León a tema biodiversità e il tema pizza by night con Franco Pepe, è arrivato quel momento di ogni stagione di Masterchef che si rispetti: padre e figlia Massari tornano domani sugli schermi del cooking show in onda alle 21:15 su Sky Uno. Uno dei più grandi maestri della pasticceria italiana e la pastry chef concentrata nell’attività di famiglia vigileranno sulla prima parte di questa settima puntata.

Due le prove che si svolgeranno sotto l0 sguardo vigile di Iginio e Debora. Per la prima le e gli aspiranti chef dovranno attingere da una golden mystery box per tagliare e farcire un panettone gastronomico; per la seconda dovranno tirar fuori le loro migliori doti di pasticceria nella preparazione di un dolce scenografico, che sarà svelato durante le due nuove puntate.

La prova in esterna

Superate le ardue prove a firma Massari, ci si sposterà dai fornelli dello studio alla prova in esterna. Lo scenario è quello della Lunigiana, per l’esattezza la cittadina di Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara. Particolarità di questo capitolo della settima serata è l’utilizzo dei testi, utensili simili a pentole in ghisa atte alle preparazioni sulla brace. A guidare cuoche e cuochi, suddivisi in brigata rossa e brigata blu, vi saranno venticinque ristoratori esperti del territorio.