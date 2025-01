Antonino Cannavacciuolo segue Sara di Masterchef, e il web grida al complotto

Se c’è una cosa che sta emergendo chiaramente da questa edizione di Masterchef è che non sembra essersi creata granché sintonia tra il pubblico e i concorrenti, e se bisogna dare retta alla vox populi, non sembra che questi concorrenti si stiano distinguendo nemmeno per le doti culinarie, anche queste non molto apprezzate. Agli appassionati del cooking show per animare un po’ il dibattito non resta che pescare nel torbido, nel gossip e nella dietrologia, e a rimetterci più di tutti è Antonino Cannavacciuolo. Già pizzicato dai più maliziosi come vecchia conoscenza di Katia, ora sarebbe la volta di Sara.

Siamo fritti

Per la sesta puntata di questa quattordicesima edizione giunge il momento della pizza, e ad officiare la competizione è nientemeno che Franco Pepe: la sfida verterà sulla pizza fritta, stesa o in quei conetti resi celebri dal pizzaioli di Caiazzo. Jack ha vinto la mystery perciò, oltre al vantaggio di poter assaggiare una pizza di Pepe, può scegliere due concorrenti a cui infliggere la penalità di dover preparare entrambe le preparazione: toccherà a Samuele e Sara, e per quest’ultima, la prova sarà disastrosa.

Con l’olio di frittura non ancora in temperatura a pochi minuti dallo scadere del tempo, la pizza stesa è scondita e cadaverica, e i conetti con le polpette non sono migliori. Disperazione, lacrime, colonna sonora funerea, espressioni contrite da parte di tutti gli altri aspiranti cuochi, ed edificanti parole di conforto da parte del Maestro. Insomma, l’eliminazione sembra inevitabile. Eppure, dopo essersi già tolta il grembiule bianco, la grazia: Sara non uscirà, ma riceverà una penalità per il successivo skill test.

Teorie complottiste

Tanto è bastato per scatenare i segugi del web, che hanno notato qualcosa di sospetto: i commenti sui social non si sono risparmiati nel commentare la pessima performance della modella di Secondigliano, non spiegandosi come potesse rimanere ancora in gara. Qualcuno offre la sua ipotesi: “te lo spiego io: Cannavacciuolo la conosce… sul suo profilo segue 182 persone e guarda caso tra queste c’è proprio lei”.

Ed effettivamente è così, il follow incriminato è ad un profilo privato di Sara, precedente a quello ufficiale di Masterchef. Una sua precedente uscita “chi non sa friggere non può stare a Masterchef” non l’ha poi certo aiutata ad attirarsi la comprensione del pubblico, in un’edizione che prende sempre di più le fattezze di una telenovela, con presunti scandali e colpid i scena che acquisiscono maggiore importanza della cucina: che ci sia sotto lo zampino degli autori?