Iginio Massari riapre il suo pop-up store alla Stazione Termini di Roma

di Manuela 25 Ottobre 2022

Avete presente il pop-up store di Iginio Massari alla Stazione Termini di Roma? Ebbene: il maestro pasticcere ha deciso di riaprire i battenti. Il che ci sta viste le imminenti feste natalizie (senza dimenticare, poi, Halloween).

Era il novembre 2020, in piena pandemia, quando Iginio Massari aveva voluto sfidare la sorte (traduci con: restrizioni, mini lockdown e affini) e aveva deciso di aprire il suo nuovo negozio temporaneo nella Capitale.

Tramite i suoi canali social, lo stesso Iginio Massari ha annunciato l’attesa riapertura (essendo un pop-up store non è sempre aperto). Queste le sue parole: “Riapre oggi il Pop-Up Store di Roma Stazione Termini”. Annuncio breve ed essenziale, in pieno stile Massari.

Questo pop-up store, però, non è da solo: ce ne è un altro aperto alla Stazione Tiburtina. Tornando al negozio temporaneo della Stazione Termini, lo trovate al piano binari e sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 21. Ovviamente al suo interno non troverete Iginio Massari in persona, bensì una selezione dei sui prodotti di Alta Pasticceria (e visto che ci avviamo verso il Natale, è verosimile che ci saranno anche pandori e panettoni targati Iginio Massari). Se vi capita di transitare per la stazione, sappiate dunque che potete farci nuovamente un salto.