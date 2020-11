Iginio Massari apre un Pop up shop alla Stazione Termini di Roma

E’ ufficiale: sui social network Iginio Massari ha annunciato l’apertura di un Pop up shop presso la Stazione Termini di Roma. Se vi trovate a passare lungo il viale centrale della stazione, ecco che noterete il nuovo “Iginio Massari Alta Pasticceria”.

Attenzione, però: si tratta di un temporary store quindi conviene approfittarne finché è aperto (e finché non finiremo di nuovo tutti in lockdown!). Qui potrete assaggiare specialità del pastry chef come:

pandoro

panettone classico

panettone al cioccolato

biscotti

praline

gelatine

macarons

Ovviamente i fan romani di Iginio Massari sono lietissimi di questa notizia e in molti hanno chiesto fino a quando rimarrà aperto. Tuttavia su questa questione il Maestro tace: non si sa per quanto rimarranno aperti i battenti, probabilmente sulla decisione influirà anche l’andamento della pandemia. Proprio a proposito dell’ultimo Dpcm, Massari aveva criticato le scelte del Governo, rammentando a tutti che la ristorazione è essenziale per l’economia.

Ricordiamo che di recente Iginio Massari stava cercando pasticceri a Brescia, mentre aveva confermato che in autunno avrebbe aperto anche a Verona.

Questo il post di Facebook dove Iginio Massari ha dato l’annuncio ufficiale (come vedete ha indicato solo i prodotti che qui saranno in vendita, ma non ha menzionato eventuali date di chiusura):