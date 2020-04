Ikea condivide la sua ricetta delle polpette svedesi, da cucinare a casa

Ikea ha deciso di condividere la sua ricetta delle polpette svedesi, permettendoci di cucinarle a casa. A causa del Coronavirus, molti store Ikea nel Regno Unito e in Irlanda (e non solo) sono ancora chiusi, mentre altri sono aperti per permettere di continuare ad acquistare prodotti alimentari essenziali.

Tuttavia, per venire incontro ai clienti in crisi d’astinenza da polpette Ikea (?!), ecco che l’azienda ha deciso di svelare la sua segretissima ricetta di polpette, quelle diventate ormai icona di dell’azienda svedese di arredamento: utilizzando ingredienti facilmente reperibili, sarà possibile realizzarle nella propria cucina domestica. Ok novelli chef, dopo la ricetta del McMuffin di McDonald’s e del Whopper di Burger King, è arrivata l’ora di cimentarsi con le polpette Ikea.

Per l’occasione Ikea ha deciso di proporre la ricetta utilizzando la medesima grafica che usa per le istruzioni di montaggio dei mobili. Ma tranquillizzatevi: qui non avrete bisogno di brugole!

Ingredienti per 16-20 polpette

500 grammi di carne macinata di manzo

250 grammi di carne di maiale tritata

1 cipolla tritata finemente

1 spicchio d’aglio tritato

100 grammi di pangrattato

1 uovo

5 cucchiai di latte intero

sale e pepe a piacere

Ingredienti per la salsa

olio

40 grammi di burro

40 grammi di farina

150 ml di brodo vegetale

150 ml di brodo di manzo

150 ml di double cream (panna molto grassa tipica dei paesi nordici, sostituibile con panna da montare)

2 cucchiaini di salsa di soia

1 cucchiaino di senape di Digione

Ricetta delle polpette

Mescolate la carne di manzo con la carne di maiale accuratamente in modo da evitare grumi. Aggiungete la cipolla tritata finemente, l’aglio, il pangrattato, l’uovo e mescolare. Aggiungete ora il latte e condite a piacimento con sale e pepe.

Una volta ottenuto il composto, create delle piccole palline rotonde. Collocatele su un piatto pulito, copritele e conservate in frigo per due ore (aiuterà a mantenere la forma durante la cottura).

In una padella scaldata dell’olio a fuoco medio. Quando è caldo, aggiungete piano piano le polpette rosolatele da tutti i lati. Una volta rosolate per bene, mettetele in una pirofila, copritele e mettetele in forno caldo (ventilato 180°C o 160°C) a cuocere per altri 30 minuti.

Ricetta della salsa

In una padella sciogliete 40 grammi di burro, poi aggiungete i 40 grammi di farina e continuate la cottura mescolando per due minuti. A questo punto aggiungete i 150 ml di brodo vegetale e i 150 ml di brodo di carne, continuando sempre a mescolare.

Ora aggiungete i 150 ml di double cream (o di panna da montare), due cucchiaini di salsa di soia e 1 cucchiaino di senape di Digione. Portate il tutto a ebollizione e lasciate addensare la salsa. Non dimenticatevi di continuare a mescolare. Quando le polpette sono pronte, versateci sopra la salsa e unite come contorno la purea o le patate novelle.

Questo il tweet su Twitter dove Ikea ha svelato la sua ricetta segretissima delle polpette svedesi:

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7 — IKEA UK (@IKEAUK) April 20, 2020

[Crediti | Metro.co.uk]