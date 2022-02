Ikea, Polpette vegetali surgelate Huvudroll: richiamo per rischio fisico

di Manuela 14 Febbraio 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito di Ikea (ripreso poi anche dal sito Salute.gov): è stato ritirato dal commercio un lotto delle Polpette vegetali surgelate Huvudroll a causa di un rischio fisico.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Huvudroll polpette vegetariane surgelate, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome nel quale il prodotto è commercializzato è Ikea of Swiden AB. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è Gunnar Dafgard AB, con sede dello stabilimento in Svezia.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello che riporta la data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 ottobre 2022 (2022-10-26). L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 1000 grammi (art. 704.877.95).

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di frammenti di plastica solo ed esclusivamente sul lotto che riporta la data di scadenza 26/10/2022.

Nelle avvertenze si raccomanda di non consumare il prodotto che riporta la data di scadenza 2022-10-26 e di riportarlo in negozio. È previsto un rimborso senza necessità di presentare la prova di acquisto (scontrino o fattura).

Nell’avviso di richiamo Ikea stessa invita i consumatori a non mangiare questo lotto di polpette e a riportarlo in negozio per chiedere il rimborso completo. Ikea sottolinea, poi, che la sicurezza è da sempre una loro priorità: l’azienda vuole offrire ai clienti articoli di cui si possano fidare, prodotti in maniera responsabile e senza alcun compromesso in fatto di qualità e sicurezza alimentare.

Nonostante tutti gli accorgimenti, è stato segnalato che questo particolare lotto è stato contaminato da pezzi di plastica provenienti da una linea di produzione rotta: da qui la necessità di richiamare il lotto in questione. Ikea si scusa poi per tutti i disagi provocati e invita a contattare il Servizio Clienti per avere ulteriori informazioni (numero verde 800924646).