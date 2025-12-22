Il bistrot di Borghese, Leotta e Giusti non decolla: triplicate le perdite in un anno

Se servisse un ulteriore caso di studio per determinare che la ristorazione non se la passi affatto bene, eccone uno eclatante: a quanto pare nemmeno lo star power può più garantire il successo di un locale. Una lezione che sta capendo, con le cattive, la cordata di vip capitanata da Alessandro Borghese con altri volti noto come Diletta Leotta e Max Giusti, che per la loro avventura imprenditoriale di ABKS Breaktime, il bistrot milanese situato all’interno di un impianto di padel, sta affrontando una fase di avvio non proprio in discesa.

Il locale, inaugurato ufficialmente nel marzo 2024, non sembra davvero ingranare, nonostante il serbatoio di clienti teoricamente garantito dalla struttura, e dopo un anno di gestione i conti sono decisamente in rosso.

I conti dell’ ABKS Breaktime sono un gran pastrami

Secondo quanto emerge dai documenti contabili della Padel Palace srl, la società che gestisce la struttura, l’esercizio del 2024 si è chiuso con un bilancio in rosso pari a 381 mila euro, un peggioramento evidente rispetto ai 136 mila euro di perdita, con un passivo triplicato. Per far fronte a questo deficit, i soci sono intervenuti utilizzando parzialmente i versamenti già effettuati nelle casse sociali.

Nonostante i ricavi abbiano mostrato una leggera crescita, passando dai 142 mila euro dell’anno precedente ai 197 mila euro attuali, il valore della produzione rimane insufficiente per garantire l’autosufficienza economica del bistrot. La compagine societaria che sostiene il progetto è guidata dalla Food Media Factory srl con il 51% delle quote, società controllata pariteticamente da Alessandro Borghese e Umberto Chiaromonte. Seguono Max Giusti con una partecipazione del 20% e Diletta Leotta con il 10%.

L’offerta gastronomica del locale è stata concepita per un pubblico sportivo e informale, puntando su una formula accessibile. Lo stesso Borghese aveva illustrato la filosofia del progetto dichiarando che “l’idea è quella di un bistrot contemporaneo, dove la ristorazione incontra il gusto e la qualità degli ingredienti, in un ambiente rilassato”. Il menu, che include piatti iconici come il Borghy burger e creazioni legate a Joe Bastianich, è stato pensato come “una proposta di sostanza con hamburger e birra per intenderci, come dopo partita con gli amici”. I prezzi variano dai 3,50 euro delle patatine fritte fino ai 18 euro per proposte più elaborate come il panino con pastrami.

Al momento, la sostenibilità di ABKS Breaktime è garantita principalmente dalle risorse immesse dagli azionisti, in attesa di tempi migliori: quanto durerà ancora prima che i soci, per quanto celebri, si stanchino di immettere liquidità nella casse di un’impresa che stenta a decollare?