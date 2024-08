Il caffè più caro al mondo costa 10 mila dollari al chilo: cosa lo rende tanto speciale?

Per carità, che il caffè sia sempre più caro non è certo una novità. Appena una manciata di giorni fa, giusto per farvi un esempio, vi raccontammo di come l’amministratore delegato di Illy sia dell’idea che la tazzina al bancone potrebbe raggiungere (e superare) il prezzo di due euro; e non è certo necessario essere economisti per rendersi conto che la colazione al bar sia diventata sempre più cara. Da qui al vendere del caffè per più di 10 mila dollari al chilo, però, ce ne passa: cosa rende tanto speciali questi chicchi?

Cominciamo con un identikit. Lo scorso 7 agosto le aziende produttrici si sono riunite per la Best of Panama 2024 Auction, evento-asta pensato per mettere in evidenza i chicchi di alcuni dei principali produttori locali. A rubare la scena è stato il lotto di “Elida Geisha Natural Torre” prodotto dalla tenuta della Lamastus Family, il cosiddetto “caffè dei record”.

La storia e il successo del caffè Gesha

L’evento di cui sopra si concentra anche e soprattutto sul Gesha (noto anche come Geisha, come scritto nelle righe precedenti), un caffè di altissima qualità nato in Etiopia, nella foresta di Gori Gesha, ma che traccia il proprio successo proprio da Panama, dove si trovano le piante con le rese migliori (tanto in termini qualitativi quanto, l’avrete intuito, in termini economici).

Non è affatto raro per questa varietà conquistare la scena dei record: solamente lo scorso anno, al Best of Panama 2023, fu raggiunto il prezzo senza precedenti di 10.005 dollari al chilo. Senza precedenti fino a ora, beninteso: i chicchi della famiglia Lamastus hanno fatto registrare un prezzo leggermente più alto, di ben 10.013 dollari al chilo.

Il caffè Gesha ha uno sviluppo aromatico delicato ed elegante, ricco di intense note floreali e con un corpo contraddistinto da un’acidità decisa e spiccata – un profilo che lo distingue dai suoi “colleghi” più comuni. Questa particolare tipologia di chicco, però, è anche molto esigente: la pianta è piuttosto avara in termini produttivi, ed esige condizioni climatiche piuttosto specifiche.

Nel contesto panamense, dicevamo, ha trovato le condizioni ideali per prosperare a dovere: non ci sarà da sorprendersi se, in un anno di tempo, sentiremo di un nuovo record di prezzo in occasione del medesimo evento.