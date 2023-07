Il cartello di Subway che prende in giro il sottomarino Titan fa arrabbiare il web

Un Subway in Georgia ha appeso un cartello che, con un gioco di parole, prendeva in giro il sommergibile distrutto Titan. E la cosa non è piaciuta al web

di Manuela Chimera 4 Luglio 2023

Il tentativo di black humor di questo Subway non è probabilmente riuscito come sperato. Il locale in questione si trova in Georgia e ha avuto la brillante idea di appendere sotto la sua insegna un cartello che, tramite un gioco di parole, prendeva in giro il sottomarino Titan, quello imploso mentre stava scendendo in profondità per analizzare il relitto del Titanic e i cui passeggeri hanno tutti perso la vita. Ebbene: il cartello è stato aspramente criticato dal web, tanto da essere rimosso.

Subway e il black humor non riuscito sul Titan

Il cartello in questione, come potete vedere nella foto postata sui social, recita “Our subs dont implode”. Il cartello è stato affisso sotto l’insegna di un Subway a Rincon, un sobborgo di Savannah, in Georgia. Con un intraducibile gioco di parole, vuol dire “I nostri subs non implodono”, giocando fra il nome Subway e la parola “submarine”.

Il riferimento è chiaramente al sottomarino Titan, quello esploso per cause ancora da chiarire (anche se pare che, strutturalmente parlando, il sottomarino in questione avesse già dimostrato di non poter scendere a quelle profondità visto che, ogni volta che era sceso, si erano sviluppate delle crepe sulla superficie) e che ha causato la morte dei cinque passeggeri a bordo (Stockton Rush, CEO di OceanGate, il miliardario Hamish Harding, l’esperto di Titanic Paul-Henri Nargeolet, l’uomo d’affari Shahzada Dawood e il figlio Suleman di 19 anni).

Un utente, accortosi del cartello, lo ha subito pubblicato sui social, scatenando un vero flame, tanto che il direttore del negozio è stato costretto a tirarlo subito giù. Subway ha poi dichiarato a Fox News Digital che l’azienda ha contattato il negozio in franchise per chiarire la questione, ribadendo che questo tipo di commento non ha alcun posto nella loro attività. Il cartello è così stato tolto dal direttore della filiale.

Alcuni utenti hanno commentato sostenendo che non solo la battuta fosse sgradevole e fuori luogo, ma era anche molto triste, ribadendo che Subway poteva fare meglio di così. Un altro si è chiesto se è questo quello a cui si è arrivati, cioè prendere in giro persone che hanno perso la vita (non per difendere Subway, ma mi risulta che subito dopo la vicenda parecchi utenti abbiano inondato i social di battute ironiche sulla questione, dunque Subway non è certo stato l’unico).

Un altro utente, poi, ha specificato che un commento del genere, proveniente da una catena che sta cercando di reinventarsi (a proposito: avrà trovato un papabile acquirente?), è assolutamente orribile.

[Crediti Foto | Timothy Mauck – Twitter]