Subway: la catena di panini sta pensando di vendere la sua attività

La nota catena di panini Subway sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di vendere le sue attività. A chi, ancora non si sa

di Manuela Chimera 12 Gennaio 2023

C’è grande fermento da Subway: la nota catena di panini, salvavita fondamentale quando sei all’estero per i tuoi pranzi veloci e che non salassino il portafoglio, sta pensando di vendere la sua attività. A chi, ancora non si sa: l’azienda ha solo ventilato l’ipotesi di vendere a qualcuno, lanciando l’esca e attendendo di vedere i primi papabili candidati.

Perché Subway vuole vendere?

La notizia è stata data da Reuters: secondo una fonte non ben specificata, la catena di panini Subway sta seriamente esplorando la possibilità di vendere le sue attività. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, la valutazione della catena è stimata intorno a più di 10 miliardi di dollari. Ovviamente si tratta di una stima, non della cifra esatta.

Il processo di vendita di Subway sarebbe nelle sue primissime fasi iniziali. Al momento è stata lanciata la notizia e la speranza dell’azienda è quella di attrarre potenziali acquirenti fra grosse società o anche società di private equity. Tuttavia non è detto che ci sarà una vendita o altri accordi similari: per ora si sa solo che Subway potrebbe essere interessata a vendere. A chi, come, perché e se mai questo affare andrà in porto, non sono cose certe.

LEGGI ANCHE Subway ha creato dei frigoriferi intelligenti che ascoltano e rispondono alle domande

Un portavoce dell’azienda, tramite una dichiarazione inviata via email, ha specificato a Reuters che, in quanto società privata, non vogliono fornire ulteriori commenti in merito alla struttura e ai piani aziendali.

Subway rimane comunque uno dei più grandi marchi della ristorazione in stile fast food del mondo. Attualmente ha più di 37mila ristoranti attivi in più di 100 paesi. L’azienda madre ha sede a Milford, in Connecticut, negli Stati Uniti ed è di proprietà di due famiglie fondatrici da più di 50 anni.

In realtà già nel 2021 c’erano state voci in merito al fatto che Subway potesse aver deciso di vendere, ma la catena di ristoranti aveva negato tutto. Tuttavia, visti gli sviluppi, probabilmente già da qualche anno, da qualche parte nei vertici dell’azienda, c’è l’idea di vendere o cambiare gestione in qualche modo.

Al momento è presto per capire come andranno a finire le cose: potrebbe anche non farsi avanti nessun potenziale acquirente. Oppure eventuali parti interessate potrebbero non raggiungere un accordo soddisfacente per tutti. Non ci resta, dunque, che rimanere in attesa e vedere gli ulteriori sviluppi di questa vicenda.

A proposito di Subway: ti sei sempre chiesto quali fossero i segreti dei suoi panini? Qui un utente di TikTok ne rivela qualcuno.