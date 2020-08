Il Castello delle Cerimonie: Real Time smentisce la chiusura, puntate nuove dal 4 settembre

Tirino un sospiro di sollievo i fan de Il Castello delle Cerimonie: è stata smentita la chiusura da parte di Real Time, la quale ha parlato non solo delle nuove puntate in arrivo dal 4 settembre, ma ha anche anticipato l’avvento dello spin-off.

Nei giorni scorsi, se ricordate, si erano rincorse le news relative alla chiusura del programma televisivo Il Castello delle Cerimonie (non dell’Hotel La Sonrisa: quello sarebbe rimasto aperto come sempre per organizzare cerimonie e matrimoni) a causa della scarsità di matrimoni legata all’emergenza Coronavirus.

Tuttavia Real Time ha deciso di smentire queste voci e, tramite Fanpage.it, ha fatto sapere che il programma non chiuderà. L’erede de Il Boss delle Cerimonie (il nome è stato cambiato dopo la morte di don Antonio Polese), tornerà con nuove puntate a partire dal 4 settembre: verrà trasmesso in seconda serata su Real Time, subito dopo Bake Off Italia.

Real Time ha fatto sapere che queste nuove puntate sono state in parte registrate al Castello prima del lockdown e in parte dopo. In quest’ultimo caso, dunque, vedremo quali misure di sicurezza saranno state messe in atto per evitare la diffusione della pandemia.

Ma non solo: Real Time ha anche realizzato uno spin-off della serie. Si chiamerà In cucina con Imma e Matteo e andrà in onda su Food Network. Qui Imma Polese presenterà al pubblico le ricette della tradizione culinaria napoletana così come le ha imparate dalla madre Rita.