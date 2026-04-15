Il Chupa Chups al gusto Ikea davvero non ce l’aspettavamo

Chupa Chups e Ikea insieme per creare il lecca lecca limited edition che mancava (e forse c'era pure un motivo).

Aveva tutte le carte in regola per essere un pesce d’aprile, il Chupa Chups al gusto Ikea. Lanciato il primo del mese, un leccca lecca svedesamente bicolor realizzato in collaborazione col mobilificio più famoso del mondo non poteva essere una cosa vera.

Suvvia, vorrete mica dirci che è al gusto di truciolato di betulla? O che va montato autonomamente, incastrando la cannuccia nella pallina e scoprendo che nella confezione c’era pure una vite che ora non sai dove mettere e vabbe’ l’importante è che il mobile resti su comunque facciamo pure finta di nulla?

Insomma, non si capiva bene che ce ne saremmo dovuti fare di una joint venture tra Ikea e Chupa Chups, e a guardarla bene sembrava pure un po’ irreale. E invece.

Il Chupa Chups Ikea è realtà

Invece eccolo, il Chupa Chups Ikea. E no, non sa di libreria Billy né è stato creato per riequilibrare quel tavolino traballante. Si tratta molto semplicemente di un lecca lecca ispirato al gusto delle polpette Ikea, il prodotto più venduto dalla multinazionale svedese (sì, ben più di qualsiasi mobile).

D’altra parte non è manco la prima volta che il brand di mobili ci abitua alle sue idee pazzerelle, che mescolano l’arredamento al cibo, visto che di fatto Ikea è la più grande catena di ristoranti al mondo, altro che tavoli e sedie. Così, forse, non ci stupisce neanche più di tanto il lecca lecca al gusto polpetta.

Una limited edition realizzata in occasione della Milano Design Week (e quando, se no?) che risponderà alla stringente esigenza di tutti noi di andarcene allegramente in giro ciucciando una polpetta e facendo finta che sia una caramella. In fondo, chi diavolo ha deciso le destinazioni d’uso dei prodotti alimentari? Anzi, a questo punto vorremmo per favore anche un chewingum al gusto Lasagna e un cappuccino che sappia di Spritz, in modo da non sembrare alcolizzati se abbiamo voglia di aperitivo a metà mattinata.