Il Comune di Roma organizza un pranzo di Ferragosto gratis per gli anziani soli

Per non lasciare gli anziani da soli, ecco che il Comune di Roma ha deciso di organizzare un pranzo di Ferragosto gratis. Ma i posti sono limitati

di Manuela Chimera 8 Agosto 2023

Il Comune di Roma ha attivato una singolare iniziativa per non lasciare gli anziani da soli: il pranzo di Ferragosto gratis. In pratica il Campidoglio offrirà un pranzo gratuito il 15 agosto agli anziani che rimarranno soli in città. Attenzione però: i pasti disponibili saranno solamente 1.500, il che vuol dire che solo 1.500 anziani circa potranno usufruire di tale iniziativa.

Come funziona il pranzo di Ferragosto gratis per gli anziani di Roma?

Ovviamente gli anziani interessati a partecipare a questa iniziativa non potranno usufruire del pasto gratis ovunque: saranno 16 i luoghi della città in cui mangiare e si tratterà soprattutto delle sedi delle case sociali degli anziani e dei quartieri.

Il Campidoglio ha deciso di lanciare questa campagna insieme all’Assessorato alle Politiche sociali e alla Salute, insieme ai municipi. L’idea è quella di dedicare un momento di convivialità condivisa anche con chi a Ferragosto rimarrà da solo, in modo non solo da combattere la calura estiva, ma anche la solitudine.

In realtà questa è la seconda edizione di tale iniziativa. L’assessore Barbara Funari si augura che possa diventare una tradizione importante per Roma, un appuntamento dove non solo pranzare in compagnia, ma anche dove stringere nuove amicizie in modo da contrastare la solitudine.

In molte delle 16 sedi in cui verranno offerti i pasti, saranno organizzati anche balli, cocomerate e feste. Questo pranzo di Ferragsto diffuso è importante per le persone anziani, per quelle fragili e per chi ha poche relazioni sociali.

LEGGI ANCHE Grigliata di Ferragosto: 6 errori da non fare

Fra le location interessate, ricordiamo che il II Municipio organizza il pranzo di Ferragosto gratuito per gli anziani presso il Centro Anziani “Fili d’Argento” di Vilal Leopardi, in via Makallè 9: qui il catering sarà offerto dal Dipartimento Politiche Sociali. L’evento inierà alle ore 12.30 e bisognerà prentoare il proprio posto inviando un’email a monica.perini@comune.roma.it.

Il VII Municipio, invece, organizzerà il pranzo presso il CSA di Villa Lazzaroni, stessa cosa che farà il X Municipio. La festa si terrà nelle due case sociali del quartiere Il Sommergible, in via del Sommergibile 71 e San Giorgio, in via Bonichi 3. Qui le prenotazioni dovranno arrivare entro le ore 12 di giovedì 10 agosto al numero di telefono 0669613697 o via email a maurizio.paolini@comune.roma.it.

Una cosa analoga ha organizzato l’XI Municipio, questa volta al Centro sociale anziani “Mario Roma” in via P. Calamandrei 95, dalle ore 12.30 del 15 agosto. Qui bisogna prenotare i telefonando al numero 3922233538 e 3427126442.

Il pranzo di Ferragosto del XV Municipio si terrà dalle ore 13 presso il Centro Anziani San Felice Circeo di via Prossedi 3, zona Cassia. A seguire si terrà un ballo di gruppo e diverse attività in compagnia. In questo caso, gli anziani non in grado di raggiungere da soli il luogo dell’incontro, potranno chiedere di essere accompagnati dai volontari della Croce Rossa (bisogna fare la richiesta durante la prenotazione).