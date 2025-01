Il concorrente di Masterchef che entra al Grande Fratello

Qualche tempo fa raccontavamo degli ex concorrenti di MasterChef che valeva la pena seguire sui social, per meriti vari: valore gastronomico, qualità dei contenuti, generica simpatia. Cinque più uno, un outsider notato più che altro per l’appeal sul pubblico femminile: Federico Chimirri, concorrente italo-ispano-argentino dell’undicesima edizione del cooking show. Ebbene, proprio in questa annata in cui il pubblico di Masterchef lamenta che il programma sia diventato sempre più un reality e sempre meno un programma di cucina, è proprio Chimirri a fare il salto, varcando la famigerata porta rossa del capostipite di questa televisione: il Grande Fratello.

Una carriera nei reality

Chimirri a dire la verità non è un novellino di questa anticamera della celebrità, e il suo curriculum nel mondo dei reality inizia a diventare corposo. Prima di MasterChef infatti si era guadagnato la partecipazione, in veste di corteggiatore, a Uomini e Donne.

Nato a Buenos Aires e vissuto tra Formentera e Miano, la passione per la cucina nasce nel ristorante che il padre aprì negli anni novanta sull’isola spagnola, e durante la sua partecipazione a MasterChef Italia nel 2021 portò a casa un dignitoso sesto posto. Oltre a quella per la cucina, l’altra grande passione di Chimirri è quella per la musica: “Chef di giorno, deejay di notte”, come si definisce, ha all’attivo un album pubblicato nel 2022 intitolato, guarda un po’, Sound Tasting.