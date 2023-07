Il Gherdëina Craft Beer Festival torna a Selva Val Gardena il 21 e 22 luglio

di Luca Venturino 4 Luglio 2023

Aria di montagna gusto ci guadagna: il Gherdëina Craft Beer Festival torna per la sua quinta edizione in Piazza del Comune a Selva Val Gardena, nel cuore roccioso delle Dolomiti. Organizzato da un’idea del l birrificio locale Monpiër de Gherdëina, che punta a diffondere a accrescere la consapevolezza di una bevuta di qualità e fare conoscere ai partecipanti la maggiore quantità possibile di stili e declinazioni differenti della birra artigianale; all’appello del Gherdëina hanno risposto otto rinomati birrifici italiani, intrattenimento dal vivo e naturalmente street food, che si daranno appuntamento nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 luglio dalle ore 16 fino all’una di notte.

Gherdëina Craft Beer Festival: tutti le info utili sull’evento

Le cosiddette norme operative le conoscete già – Piazza del Comune, Selva Val Gardena (provincia di Bolzano, ovviamente), venerdi 21 e sabato 22 Luglio dalle ore quattro all’una – quindi lasciamo un poco di spazio ai dettagli: tanto per cominciare, è bene notar che la porta del Gherdëina Craft Beer Festival è di fatto aperta a tutti: esperti, appassionati del settore, golosi e semplici curiosi; o in altre parole a chiunque nutra la volontà di scoprire – o ripetere – il piacere di una buona bevuta in una ampia selezione di birre artigianali prodotte con cura e dedizione e provenienti da un po’ tutto il nostro caro e vecchio Stivale.

LEGGI ANCHE Birra artigianale: 5 nuovi birrifici da provare nel 2023

Come accennato in apertura il programma del due giorni del Gherdëina Craft Beer Festival prevede otto birrifici in tutto, due food truck e musica dal vivo. L’etichetta ci impone fare partire la carrellata dalle vere protagoniste dell’evento – le birre, naturalmente: come anticipato i birrifici partecipanti a questa quinta edizione provengono da diversi angoli d’Italia e si compongono tanto di nomi ormai consolidati che di nuove realtà emergenti.

Di seguito la lista:

Birrificio Bondai (Sutro – Friuli Venezia Giulia)

Birrificio Oldo (Cadelbosco di Sopra – Emilia Romagna)

Canediguerra (Alessandria – Piemonte)

Monpiër de Gherdëina (Ortisei – Alto Adige)

PicoBrew (Milano – Lombardia)

Radical Brewery (Porcari – Toscana)

South Soul Brewery (Francolise – Campania)

Zona Mosto (Rho – Lombardia)

Non mancherà poi di che sfamarsi: il Munchies Street Food e il Soul Kitchen Street Cuisine, food truck di Trento, vantano rispettivamente a un’ampia proposta di pizze e fritture e classici burger (tra cui anche un’opzione vegetariana), pulled pork e ribs di maiale.

Chiudiamo con ancora qualche informazione utile – la birra del Gherdëina Craft Beer Festival è acquistabile tramite gettoni, a loro volta ottenibili presso la cassa presente in loco. Saranno disponibili due formule, entrambe al costo di dieci euro: la prima a include 3 birre e 1 bicchiere del festival, l’altra invece non include il bicchiere ma dà diritto a ottenere quattro birre.