Il glutammato è ancora un ingrediente controverso?

Se parte del vostro screen time giornaliero include guardare ricette di youtuber o cuochi su Instagram, è probabile che l’utilizzo del glutammato in cucina non sia né una novità né una questione problematica: quando si tratta di ricette orientali, un pizzico di quella polvere bianca -a cui ormai ci si riferisce con nomignoli stilosi come “the good stuff” o “yumyum”- pescata dall’ormai ubiquo sacchetto della Ajinomoto, è una finitura di un piatto quanto una spolverata di Parmigiano può esserlo per un italiano.

Ma questa fonte di umami puro, nome completo glutammato monosodico e meglio conosciuta come MSG, per oltre mezzo secolo è stata il cuore pulsante di uno dei dibattiti più complessi e accesi tra scienza, cultura e percezione pubblica, arrivando addirittura ad essere considerato la causa di una sindrome: ma a cosa era dovuta questa diffidenza, e cosa dice la scienza al riguardo?

La “sindrome del ristorante cinese”

La storia dell’MSG è intrisa di una controversia che affonda le radici nel passato. Tutto ebbe inizio nel 1968, quando una lettera inviata al New England Journal of Medicine scatenò un’ondata di diffidenza alimentare che dura ancora oggi. Il mittente descriveva sintomi di debolezza, palpitazioni e intorpidimento dopo aver consumato un pasto in un ristorante cinese. Senza basi scientifiche solide, nacque la definizione di “sindrome del ristorante cinese”, un’etichetta che oggi non solo è considerata scientificamente debole, ma anche culturalmente offensiva a causa della sua associazione pregiudiziale con la cucina asiatica. Eppure, quell’unico racconto fu sufficiente a seminare un seme di dubbio che sarebbe cresciuto per decenni.

Julia Mills, analista esperta nel settore alimentare presso Mintel, osserva come l’MSG porti ancora oggi un pesante stigma sociale. Nonostante le agenzie per la sicurezza alimentare di tutto il mondo lo considerino generalmente sicuro, il sospetto dei consumatori rimane una forza difficile da contrastare. Recenti sondaggi indicano che circa il 45% dei consumatori negli Stati Uniti evita attivamente l’MSG. È interessante notare come questa diffidenza attraversi le generazioni, colpendo il 50% dei baby boomer e il 42% della Generazione Z, a dimostrazione di quanto profondamente la paura si sia radicata nella coscienza collettiva nonostante il passare degli anni.

Se guardiamo alla mappa globale del gusto, notiamo un contrasto affascinante tra Oriente e Occidente. Tra il 2020 e il 2024, il 28% dei nuovi prodotti alimentari lanciati nella regione Asia-Pacifico conteneva MSG, mentre in Europa questa percentuale si fermava a un misero 5%. Questa discrepanza riflette non solo diverse tradizioni culinarie, ma anche una diversa percezione del rischio. Eppure, l’MSG non è un’invenzione aliena della chimica industriale; esso è presente in natura in molti degli alimenti che consideriamo pilastri della nostra dieta, come i pomodori maturi e alcuni tipi di formaggi stagionati, che devono proprio al glutammato naturale la loro irresistibile sapidità.

Negli ultimi anni, tuttavia, la scienza ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo, cercando di scagionare questo ingrediente dalle accuse più gravi. Già negli anni ’90, la Federazione delle Società Americane per la Biologia Sperimentale (FASEB) aveva chiarito che i sintomi segnalati erano legati quasi esclusivamente a dosi massicce, generalmente superiori ai tre grammi, consumate spesso a stomaco vuoto. In un contesto reale, una porzione tipica di cibo che contiene MSG ne prevede meno di 0,5 grammi, una quantità che il corpo umano gestisce senza difficoltà nella stragrande maggioranza dei casi. Studi successivi hanno esplorato presunti collegamenti con l’asma, la tossicità e l’infiammazione, scoprendo che tali rischi si manifestano solo con assunzioni sproporzionate, ben lontane dalle abitudini alimentari comuni.

Al contrario di quanto si creda, l’MSG potrebbe persino avere un ruolo positivo nella salute pubblica moderna. Contenendo solo un terzo del sodio presente nel comune sale da tavola, rappresenta un’alternativa valida per ridurre l’apporto complessivo di sodio senza sacrificare il piacere del gusto. Tuttavia, la cautela rimane necessaria per una piccola fetta della popolazione. Neha Srivastava di Mintel sottolinea che, per quanto l’MSG sia spesso innocente, i cibi che lo contengono sono frequentemente ultra-processati, ricchi di grassi e poveri dal punto di vista nutrizionale. Inoltre, alcuni individui particolarmente sensibili possono ancora manifestare mal di testa o affaticamento dopo averne consumato quantità elevate.

Oggi, l’industria alimentare si trova a un bivio interessante. Mentre molti produttori riformulano le proprie ricette cercando alternative percepite come più naturali, come condimenti a base di funghi porcini o estratti di acciughe per evocare l’umami, la scienza continua a confermare che l’MSG non è il cattivo della storia. La sfida futura sarà quella di superare decenni di disinformazione e pregiudizi, riscoprendo un ingrediente che, se usato con equilibrio e consapevolezza, può arricchire la nostra tavola senza minacciare il nostro benessere.