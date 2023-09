Il granchio blu ci scappa di mano? Ora ci fanno pure il tiramisù

Va bene che gli chef stanno sdoganando sempre di più il granchio blu nei menu, ma farci anche il tiramisù non è un po' troppo?

di Manuela Chimera 6 Settembre 2023

Questa storia del granchio blu ci sta scappando decisamente di mano. E di chela. Va bene che la Confraternita del granchio blu aveva proposto di creare nuove ricette a base di questa specie aliena che sta invadendo le nostre acque, ma pensavamo a qualche zuppa, magari dei ravioli… Ci aspettavamo anche la pizza di Gino Sorbillo che, seppur facendosi attendere, alla fine è ineluttabilmente arrivata. Ma al tiramisù col granchio blu ci avevate pensate?

Signore e signori, ecco a voi il tiramisù al granchi blu

E pensare che c’era chi un tempo tuonava contro l’uso dei Pavesini nel tiramisù al posto dei savoiardi. A questo punto rimpiangiamo i bei tempi dei Pavesini.

Perché va bene sperimentare alternative, va bene la filosofia del “uso come ingredienti tutto ciò ho nel frigo anche se non fa strettamente parte della ricetta. E anche se l’abbinata la si può definire commestibile solo in una realtà alternativa”, ma un tiramisù col granchio blu? Da quale Multiverso arriva?

A idearlo in realtà è stato Stefano Serafini, campione del mondo di Tiramisù. Il tiramisù di crostacea natura è stato chiamato “GranSù”. In un video che potete vedere su YouTube, Serafini spiega che aveva a disposizione un po’ di polpa di granchio blu (e chi non ce l’ha di questi tempi?) e aveva persino dei carapace.

Da qui l’idea: creiamo un tiramisù a base di questo crostaceo. Detto fatto ed ecco le coppettine col GranSù.

LEGGI ANCHE Granchio blu: quanto costa e dove comprarlo

Nello stesso video, poi, ci viene proposto anche in versione più classica, una pasta col granchio blu. Si fa un sugo di base con pomodorini, aglio e olio di oliva, a parte si cucina il granchio blu (volete sapere che sapore ha? Lo abbiamo testato per voi).

In questo caso il granchio va lessato per dieci minuti in acqua calda con un pizzico di sale e del pepe. Poi si unisce tutto ed è fatta.

Attendiamo ora il ricettario completo con il granchio blu, dagli antipasti ai primi, passando per i secondi, i contorni, il dolce e, perché no, lanciamoci anche con la macedonia al granchio. E ovviamente la pizza al granchio blu per i bambini, ma per quella ci ha già pensato Gino Sorbillo.

Anzi: visto che ci avviciniamo ad Halloween, al posto delle caramelline gommose a forma di fantasma, propongo quelle a forma di granchio. Ma il top sarebbe arrivare a Natale con il panettone farcito con il granchio blu, magari con le zampette attaccate di lato. Di sicuro scalerebbe la nostra classifica annuale dei panettoni, ne sono sicura.