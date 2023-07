Pepsi ha veramente creato un ketchup al gusto di cola

di Luca Venturino 5 Luglio 2023

Immaginiamo che la combo “hot dog più bibita frizzante” sia una delle più classiche e gettonate al mondo, magari addirittura in grado di duellare la “pizza più bibita” o “partita più birra” per il primo posto in assoluto. Una combinazione così famosa che Pepsi ha deciso di fare il proverbiale passo in avanti, e creare in collaborazione con il Culinary Institute of America Consulting una nuova salsa battezzata “Colachup” che, siamo certi abbiate ormai indovinato, è di fatto un ketchup infuso con della Pepsi. Per la serie – a volte sarebbe meglio chiedersi “dovremmo davvero farlo?”, e non “possiamo farlo?”.

Colachup: il ketchup a gusto Pepsi fa il suo debutto

Ok, scherzi a parte – a ognuno il suo, non vogliamo certo giudicare gusti e vizi (specie quelli di gola) dei nostri amici a stelle e strisce. D’altronde, la rigidità nostrana è ormai così famosa che alcuni influencer americani hanno bonariamente cominciato a prenderla per i fondelli, ordinando un cappuccino da bere con la pastasciutta. E meno male, ci viene da dire: quando si parla di cibo la boria e la superbia dovrebbero rimanere in dispensa. Allo stesso tempo, però, non possiamo fare a meno di alzare un poco le sopracciglia all’annuncio di un “ketchup gusto Pepsi“.

“Il concetto è semplice e creativo” ha spiegato Jenny Danzi, direttore senior di Pepsi, riferendosi all’ultima creazione del marchio. “Abbiamo inventato il Colachup per sottolineare la perfezione del legame tra gli hot dog e la Pepsi: è una creazione impertinente ma appetitosa, che fonde perfettamente un condimento con la migliore bibita abbinabile a un hot dog”.

Se siete curiosi di provare il ketchup a gusto Pepsi e coincidentalmente vi trovate già dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, è bene notare che il Colachup sarà disponibile solamente in località limitata e per un lasso di tempo altrettanto limitato. La scelta del colosso delle bibite, infatti, è stata quella di rendere disponibile il nuovo prodotto solamente nei pop-up store situati in quattro stadi della Major League Baseball (il Chase Field a Phoenix, lo Yankee Stadium di New York, il Target Field di Mineapolis e il Comerica Park di Detroit) nella giornata del 4 luglio.

Una selezione decisamente ristretta, già. Fortunatamente, ai piani alti di Pepsi hanno anche pensato a un modo per consolare tutti coloro che non hanno avuto modo di visitare gli stadi in questione il Giorno dell’Indipendenza: “Per tutto il fine settimana” ha annunciato l’azienda “i consumatori che acquistano uno o più hot dog con una Pepsi in qualsiasi servizio di ristorazione o punto vendita al dettaglio possono ottenere la Pepsi in omaggio inviando un messaggio di testo ‘FREEPEPSI’ a 81234 e caricando la ricevuta che mostra chiaramente un hot dog e un acquisto di Pepsi per ottenere il rimborso del costo di un prodotto Pepsi da 20 once, tramite PayPal, Venmo o carta regalo.”