Il locale più esclusivo del mondo è un pub di Bristol: la lista d’attesa è di quattro anni

Il locale più esclusivo del mondo è il The Bank Tavern di Bristol: per partecipare al suo Sunday Roast la lista di attesa è di quattro anni.

di Luca Venturino 26 Luglio 2023

Il The Bank Tavern di Bristol è il locale più esclusivo del mondo, ed è francamente perfetto per festeggiare la laurea dei vostri figli. Pensate: avrebbero tempo di dare l’esame di maturità, iscriversi alla facoltà di loro scelta con il lusso addirittura di perdere un intero anno di studi, conseguire la laurea e, con ogni probabilità, comunque ancora aspettare qualche mese prima di potersi sedere e brindare al nuovo dottore (o dottoressa) in famiglia. Chiaro, meglio che gli consigliate di non stringere troppe amicizie nel frattempo: immaginiamo che dall’altra parte della cornetta non la prenderebbero troppo bene se doveste chiamare ogni manciata di mesi per fare togliere o per aggiungere una sedia.

Il locale più esclusivo del mondo è un pub inglese

A onore del vero è bene notare che le difficoltà nel prenotare un tavolo al pub in questione derivano principalmente dal suo esclusivo Sunday Roast: per potervi partecipare, come accennato in apertura di articolo, il tempo di attesa è di (almeno) quattro anni. Se quello che cercate è invece un tranquillo tavolo in settimana per godervi una pinta, non temete – dovreste avere più fortuna. A questo punto, tuttavia, sarebbe bene rispondere alla domanda sulla bocca di tutti: chi è che si è preso la briga di mettere in classifica i locali e ristoranti più esclusivi al mondo?

Si tratta di una ricerca compiuta da Dojo, un’azienda che si occupa di fornire servizi di pagamento per le singole aziende, che di fato si è occupata di ricercare e poi classificare i dieci ristoranti in cui è più difficile ottenere una prenotazione. Il gradino più alto del podio, come abbondantemente anticipato, è occupato dal The Bank Tavern di Bristol, che ha di fatto sbaragliato la concorrenza con una lista di attesa di quattro anni. Il secondo classificato, tanto per intenderci, può vantare una lista di “appena” un annetto.

Qualche curiosità: il The Bank Tavern si propone come un “luogo unicamente inospitale” che sorge nel trafficato centro di Bristol, Regno Unito. Il suo sito web ufficiale ci racconta che il pub è stato fondato dal 1800, sopravvivendo dunque a “un numero allarmante di rivolte, due guerre mondiali, i pianificatori cittadini del consiglio comunale di Bristol e Margaret Thatcher”.

Il The Bank Tavern non è l’unico locale d’Oltremanica ad apparire nella lista: a tenergli compagnia il The Fat Duck a Bray del famoso chef Heston Blumenthal e The Cove Club con sede a Londra, con liste di attesa rispettivamente di quattro e tre mesi. Non sono presenti, invece, ristoranti o locali appartenenti al nostro caro e vecchio Stivale.

Diamo dunque un’occhiata alla classifica finale dei locali più esclusivi del mondo: