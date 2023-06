Old Forge: il pub più remoto della Scozia offre una birra a chiunque deciderà di raggiungerlo

di Luca Venturino 12 Giugno 2023

Nulla di meglio di una birra fresca per cancellare il sudore di una dura e lunga escursione – che d’altronde, qualunque appassionato di camminate in montagna che si rispetti vi confermerà che la parte migliore di ogni sfacchinata è sedersi a mangiare e bere dopo ore e ore di fatica. Il pub più remoto della Scozia, l’Old Forge Pub, ha deciso che offrirà una birra a chiunque deciderà di affrontare le 15 miglia (poco più di 24 chilometri, tanto per intenderci – più di una mezza maratona) necessarie a raggiungerlo.

Una birra in cambio di una visita: l’idea del pub più remoto della Scozia

Guai a voi a criticare l’ospitalità in quel d’Oltremanica – dove altro lo trovate un locale che vi offre da bere solamente perché vi siete scomodati a raggiungerlo? Chiaro, il locale in questione è decisamente particolare – il fatto che sia il “più remoto della Scozia” e di tutto il Regno Unito è di fatto sostenuto e provato dal Guinness World Record -, ma perché sforzarsi di vedere il bicchiere mezzo vuoto?

L’Old Forge Pub si trova sulle rive del Loch Nevis nel villaggio di Inverie, nel pieno cuore selvaggio – ma irresistibilmente romantico – delle Highlands scozzesi; ed è di proprietà della Knoydart Brewery, che ha ideato l’iniziativa in questione assieme al rivenditore di articoli sportivi Wiggle. L’idea, come già accennato in apertura di articolo, è piuttosto semplice – una birra Trale Ale in omaggio a chiunque sia disposto ad affrontare la camminata di oltre 24 chilometri che si allunga dalla strada più vicina fino alla porta del pub.

In altre parole – sì, è un poco fuori mano. Pensate che, se non avete un automobile, il viaggio è ancora più lungo: vi toccherà affrontare una vera e propria avventura di 28 miglia (equivalenti grossomodo a 45 chilometri – tre in più di una maratona completa, per continuare a utilizzare lo stesso paragone di prima) partendo dal villaggio più vicino, Glenfinnan, e sostando per una notte – con ogni probabilità, a meno che non siate dei Reinhold Messner in miniatura – in un bivacco lungo la strada. Però ehi, al vostro arrivo birra gratis.

Per quanti di voi carenti del senso dell’avventura necessario ad affrontare il viaggio – o, in altre parole, con il sedere troppo pesante – ma comunque incuriositi dall’idea di visitare il pub più remoto della Scozia, niente paura: l‘Old Forge Pub è raggiungibile anche per traghetto partendo da Mallaig, capolinea della West Highland Railway. Sarete a destinazione in una decina di minuti: guai a chiedere di farvi offrire una birra, però.