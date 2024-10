Il Ministro Lollobrigida dirige il traffico (di giornalisti) a Terra Madre

Il ministro Lollobrigida, sotto i riflettori per la scelta dell’outfit estivo e informale sfoggiato al G7 di Siracusa, alla conferenza stampa di Terra Madre Salone del Gusto dirige il traffico dei cronisti suggerendo loro di posizionarsi chi più lontano, chi più vicino, a seconda dei temi a cui sono interessati di più (gossip vs argomenti seri).

Il caso bermuda e i giornalisti da ombrellone

Eccoci qua, noi giornalisti “da spiaggia” a scrivere un nuovo articolo sulla mise del ministro Lollobrigida. Ma non abbiamo niente di meglio a cui pensare? Se non sapete di cosa stiamo parlando – improbabile, visto che l’Internet si è letteralmente scatenato sul caso in questi giorni – ci riferiamo al look con cui si è presentato il Ministro dell’Agricoltura al G7 di Siracusa: bermuda militari e sneaker tricolori.

Dopo l’ironia del web e le osservazioni dei giornali, in occasione di una conferenza stampa nell’ambito della manifestazione Terra Madre Salone del Gusto, conclusasi ieri, Lollo ha pensato bene di invitare i giornalisti a suddividersi per categoria (quelli da ombrellone e quelli professionali), spiegando loro dove posizionarsi al fine di “organizzare i lavori” al meglio.

Lo capiamo: ci sono cose più importanti del modo in cui uno si veste. La sostanza oltre l’apparenza, insomma. Però c’è circostanza e circostanza e la cosa ha stupito persino Mentana, che diciamo non è proprio uno che si occupa di pettegolezzi. Comunque è un’abitudine consolidata, ormai, quella del ministro, che si preoccupa di spiegare ai giornalisti come fare il loro lavoro, rivolgendo lui le domande, al posto di rispondere a quelle che gli vengono poste.

Certo è che l’outfit l’ha cambiato, eccome, perché all’evento torinese lo abbiamo visto sfoggiare un elegante completo con giacca. Ma sarà che era al Nord, e il Settentrione, si sa, sta più a cuore al ministro rispetto alle regioni del Sud: infatti, per fortuna, quest’anno sono state loro a essere colpite di più dalla siccità (cit.). Ma d’altronde noi ci occupiamo solo del gossip e delle apparenze.