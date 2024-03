Il Mio San Marzano a Tokyo: Dissapore e Garage Pizza insieme per una cena di gala

In collaborazione con Solania.

Il Mio San Marzano vola nel Paese del Sol Levante: l’appuntamento è a Tokyo per il 5 marzo 2024 con un evento triplo – cena di gala, presentazione del progetto in questione e anteprima della guida AQI Pizza 2024, dedicata alle pizzerie più rappresentative del Giappone che valorizzano anche i prodotti italiani.

Ma andiamo con calma: l’evento, organizzato da Garage Pizza e Dissapore in partnership con Solania e Molino Casillo, si terrà trentottesimo piano del Mandarin Oriental Hotel di Tokyo; e ruoterà attorno a una cena preparata da Daniele Cason, Executive chef del Madarin Oriental Hotel e del The Pizza Bar On 38th, e Giuseppe Errichiello, pizzaiolo e proprietario di Da Peppe Napoli Sta’ Ca” nella capitale nipponica e della neonata Ristopizza.

Il Mio San Marzano a Tokyo: tutti i dettagli dell’evento

Protagonisti assoluti dell’evento, dicevamo, saranno il pomodoro San Marzano DOP e le farine con germe di grano: il primo già forte di un percorso di valorizzazione in terra nipponica portato avanti da Solania da qualche anno a questa parte; e le seconde che invece rappresentano la prima incursione giapponese di Molino Casillo e della sua linea di farine Origine, frutto di un processo brevettato nella estrazione del germe di grano che permette di conservarlo nella sua interezza.

La cena di gala, accennata nelle righe precedenti, sarà un tassello importante del consolidamento del progetto di valorizzazione intrapreso da Solania, per di più già impegnata in altre attività – tra cui l’evento in questione, Il Mio San Marzano a Tokyo, per l’appunto – che saranno distribuite nel corso dell’anno.

Come anticipato in apertura durante la serata al Mandarin Oriental Hotel sarà presentata anche l’edizione 2024 di AQI Pizza, la guida dedicata alle pizzerie italiane presenti in Giappone nata dalla collaborazione della Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) con Garage Pizza e Dissapore.

Un’occhiata al programma e al menu

Di seguito un riassunto, organizzato per fascia oraria, del programma completo – dalla presentazione de Il Mio San Marzano a quella di AQI Pizza 2024:

19:00 – Inizio registrazioni / Aperitivo di benvenuto

19:30 – Presentazione serata

(Antonio Fucito di Dissapore e Garage Pizza, Giuseppe Napoletano di Solania, Antonella Tota di Molino Casillo)

19:45 Messaggio di benvenuto da parte di Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura dell’Italia

20:00 – Inizio della cena a tema San Marzano Solania e farine con germe di grano Molino Casillo, in abbinamento con la degustazione di vini

20:30 – Presentazione de Il Mio San Marzano

(Giuseppe Napoletano)

21:00 – Presentazione della linea Origine di Molino Casillo

(Antonella Tota, Vito Mezzina)

21:30 – Presentazione AQI Pizza 2024

(Antonio Fucito)

22:00 – Fine Cena

Ecco invece il menu realizzato da Daniele Cason e Giuseppe Errichiello: