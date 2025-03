Il Mio San Marzano torna a Tokyo per una cena di gala con l’Ambasciatore italiano

Il MIo San Marzano torna a Tokyo per celebrare la passione comune tra Giappone e Italia per la pizza e il cibo.

Sarà che si torna sempre dove si è stati bene, o più banalmente sarà che l’ultima volta si è proprio lasciato il segno. Il Mio San Marzano torna a Tokyo vestendo la stessa casacca: quella con cui si intende celebrare la passione comune tra Giappone e Italia per la pizza.

I calendari indicano l’11 marzo 2025, le mappe The Kitchen Salvatore Cuomo presso il quartiere di Ginza, il menu racconta di un’opera a più mani realizzata da Giuseppe Errichiello, pizzaiolo e proprietario di Da Peppe Napoli Sta’ Ca” e Ristopizza a Tokyo; Diego Vitagliano, patron e fondatore di 10 Diego Vitagliano a Napoli; e Salvatore Cuomo, pizzaiolo e patron delle omonime pizzerie in Giappone e Filippine. E poi?

Il programma e il menu de Il Mio San Marzano

L’evento, organizzato da Garage Pizza e Dissapore in partnership con Solania, Frantoi Cutrera e Akrille Cutrera Bastianich, vedrà la partecipazione di pizzaioli, stampa, influencer e una rappresentanza dell’Ambasciatore d’Italia a Tokyo; e la scaletta è fitta e generosa.

I protagonisti assoluti dellla cena di gala saranno il pomodoro San Marzano DOP e l’olio e il vino di eccellenza siciliana: l’uno già forte di un percorso di valorizzazione in terra nipponica portato avanti da Solania da qualche anno a questa parte; e le restanti come oggetto di interessanti discussioni sull’importanza dell’olio sulla pizza e dell’abbinamento pizza-vino.

Durante l’evento, oltre a discutere dello stato dei lavori del progetto “Il mio San Marzano” di Solania, ci sarà anche l’anteprima della guida AQI Pizza 2025, dedicata alle pizzerie più rappresentative del Giappone che valorizzano anche i prodotti italiani.

Questo progetto, in particolare, è nato dalla collaborazione della Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) con il brand Garage Pizza e in Media Partnership con Dissapore; e ha come obiettivo promuovere le pizzerie e i pizzaioli, educando allo stesso tempo al riconoscimento e al consumo della pizza fatta a regola d’arte.