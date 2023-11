Il Natale di Mercato Centrale Torino: un weekend di eventi a tema

di Dissapore 21 Novembre 2023

Panettoni, cori gospel, luminarie e tanto buon cibo: probabilmente, se vi chiedessimo di nominarci un po’ di cose che vi fanno venire in mente il Natale, queste sarebbero tra le scelte più frequenti. Lo sa bene Mercato Centrale Torino, che per il Natale 2023 le ha raggruppate tutte in un lungo weekend di contenuti, con cui dare il via alla stagione delle feste.

E per il primo anno, a Mercato Centrale Torino ci siamo anche noi di Dissapore, con la nostra attesissima – e sudatissima – classifica del pandoro e del panettone, che giusto in questi giorni ci vede impegnati nell’organizzazione del nostro scupoloso panel di degustazione alla cieca.



LEGGI ANCHE La classifica del Panettone 2023 di Dissapore sta arrivando

L’arrivo del Natale a Mercato Centrale Torino

Il Natale, a Mercato Centrale Torino, arriva già venerdì 1° dicembre, con una serata di festa dedicata al quartiere e alla città, che dà il via ufficialmente ai festeggiamenti. Appuntamento alle 19.30, all’esterno del Mercato, per l’esibizione a cappella dei Free Voices Gospel Choir, seguita dall’accensione delle luminarie che, come da tradizione, illumineranno la facciata per tutto il mese di dicembre. Dopo l’accensione delle luci, i festeggiamenti proseguono all’interno del Mercato, con il brindisi di Natale e lo spettacolo del coro gospel, accompagnati ovviamente dalle preparazioni dei tanti artigiani che animano ogni giorno lo spazio.

Il calendario delle iniziative

Saranno proprio loro, gli artigiani del Mercato, i protagonisti del Natale di Porta Palazzo, accompagnati da un calendario di appuntamenti che animerà il primo weekend di dicembre. Sabato 2 dicembre, a partire dalle 11, presso lo Spazio Fare (al secondo piano del Mercato Centrale Torino), ci saremo noi con i nostri panettoni e pandori, ma anche con diverse masterclass di degustazione del panettone abbinate a vino, caffè e gelato.

Dopo la proclamazione del miglior panettone e del miglior pandoro del 2023, il Natale di Mercato Centrale Torino prosegue anche domenica 3 dicembre, con un market natalizio allestito presso lo Spazio Fare dalle 10:00 alle 18:00. Ospiti saranno diversi produttori enogastronomici di eccellenza e artigiani che faranno degustare e venderanno le loro creazioni. L’idea è dare al pubblico l’occasione di comporre pacchetti e cesti natalizi da confezionare al momento presso il banchetto dedicato.

Il Natale è ovviamente anche (e soprattutto) la festa delle famiglie: per questo Mercato Centrale Torino ha pensato per i più piccoli lo spettacolo natalizio di magia e pupazzi parlanti “Zimba e la magia del Natale” di Stefano Vagnoni, realizzato in collaborazione con Giovani Genitori, domenica 3 dicembre dalle 16:00 nel plateatico delle Antiche Ghiacciaie.

Il Girotondo di Marco Lodola

Il Mercato Centrale fin dalla sua nascita si fa promotore e contenitore culturale, con un occhio attento all’arte. Con questo spirito, per tutto il periodo delle feste, il Mercato Centrale Torino ospiterà un’opera d’eccezione dell’artista visivo Marco Lodola, “Tutti giù per terra”. Questo il titolo della scultura luminosa esposta nel plateatico delle Antiche Ghiacciaie: un girotondo luminoso ispirato ai colori vivi dell’arcobaleno. Una realizzazione artistica, e più che mai concettuale, che porta con sé un messaggio: “lasciate vivere il nostro futuro”. Un augurio per tutti, grandi e piccoli, affinché questa contemporaneità di conflitti, tensioni e buio, possa cedere il posto ad un futuro luminoso e a un girotondo ideale fatto di colore, spensieratezza e amore.