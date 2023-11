La classifica del Panettone 2023 di Dissapore sta arrivando

di Chiara Cavalleris 21 Novembre 2023

L’appuntamento più atteso con voi, lettori di Dissapore. La lista più vertiginosa dell’anno, abile nel creare nuovi miti della lievitazione, sfaldare certezze e consolidarne altre, dissacrare e settare nuove tendenze con un’unico parametro comune: il panettone artigianale. E per la classifica del panettone 2023 ci stiamo preparando in grande.

A partire dalle stanze che ci ospiteranno: il Mercato Centrale di Torino, dove stiamo preparando un grane evento finale per il 2 dicembre, giorno in cui vi daremo conto dei 30 migliori panettoni e dei 10 pandori artigianali da comprare quest’anno per non sbagliarsi. Al nostro fianco, due sponsor: Val d’Oca, ovvero il consorzio del Valdobbiadene DOCG, e Molino Pivetti. Poi, il fondamentale supporto scientifico di Thimus, partner tecnico che ci consente di lavorare efficacemente sui campioni alla cieca, restituendovi risultati rapidi e certi.

Per soddisfare ogni vostra curiosità, entriamo nello specifico dei lavori per la classifica di quest’anno, oramai alle porte:

Il Panel d’assaggio

Come di consueto l’elenco dei partecipanti al panel d’assaggio è formato dai pasticceri (e pizzaioli, e panificatori, insomma lievitisti in genere purché producano direttamente il panettone e il pandoro, senza l’aiuto di contoterzisti e con una shelf-life dignitosa per un prodotto artigianale) classificati negli anni precedenti con l’aggiunta di nuove realtà gastronomiche scelte tra i produttori i cui lievitati sono stati assaggiati e valutati positivamente durante l’anno. Un lavoro in itinere, insomma, che è iniziato con la pubblicazione della classifica del 2022 ed è terminato con l’invio del nostro invito, a novembre 2023.

Ben 100 panettoni e 50 pandori verranno valutati dalla nostra redazione, una giuria composta dai redattori di Dissapore.com più preparati in materia: Stefania Pompele, analista sensoriale e responsabile del panel, Chiara Cavalleris, direttora della testata (io che vi scrivo), Elena Bellusci, Massimo De Marco, Dario De Marco, Chiara Cajelli e Alessandro Maggi.

La degustazione, che si svolgerà il 25 e il 26 novembre al primo piano di Mercato Centrale a Torino (dietro le vetrate completamente trasparenti delle aule didattiche) sarà come sempre totalmente imparziale, i lievitati precedentemente resi anonimi attraverso un codice identificativo.

Anche quest’anno si saprà chi vince e non si saprà chi ha partecipato, affinché la classifica sia uno strumento utile anche ai pasticcieri stessi, come costruttiva cartina al tornasole del loro lavoro.