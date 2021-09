Il Noma di Copenhagen ha tre stelle Michelin: è uscita la Guida Michelin Nord Europa 2021

di Dissapore 13 Settembre 2021

Il Noma di Copenhagen guidato da chef René Redzepi da oggi è un ristorante tre stelle Michelin, ottenendo così il massimo premio dalla “Guida Rossa” che tanto si caldeggiava negli scorsi anni. E non è il solo. Come annuncia il sito ufficiale dell’omino dei pneumatici, la Guida Michelin Nord Europa 2021 appena pubblicata ha assegnato il terzo macaron anche al norvegese Maaemo di Oslo.

A seguire, tra le novità, il Kong Hans Kælder di Copenhagen ottiene la seconda stella e nove ristoranti diventano ufficialmente “stellati“, ricevendo la prima stella Michelin: in Svezia l’Aira di Stoccolma, il Project di Göteborg, l’ÅNG di Tvååker e l’Hotell Borgholm sull’isola di Öland, mentre in Danimarca il The Samuel di Copenhagen, il Substans in Århus, l’LYST di Vejle e lo Syttende di Sønderborg.

Alla presentazione della “Rossa” dedicata ai ristoranti del nord Europa, che si è tenuta oggi a Stavanger (Norvegia) lo chef e proprietario del Noma René Redzepi ha inoltre ricevuto lo “Chef Mentor Award“, riconoscimento alla sua influenza sui colleghi nel settore.

Il noma si affianca così al Geranium, sempre a Copenhagen, unico altro ristorante danese insignito della terza stella. Per tutti gli altri premi, Bib Gourmand e “stelle verdi” per intendersi, vi rimandiamo alla comunicazione ufficiale della guida francese.