Bauli produrrà anche snack e gelati, probabilmente

di Manuela Chimera 3 Luglio 2023

Da qualche tempo il nuovo amministratore delegato di Bauli è Fabio Di Giammarco, nome noto nel settore in quanto ha ricoperto diversi ruoli importanti nelle divisioni commerciali di aziende come Danone, Mondelez e SabMiller. Ebbene: il nuovo AD ha deciso di percorrere la strada della diversificazione, andando oltre i pandori e la GDO, lanciandosi nel settore degli snack, dei gelati e dei negozi a marchio, in modo da essere maggiormente presenti tutto l’anno.

Bauli progetta di diversificare la produzione

In realtà bisogna ammettere che già da tempo Bauli sta cercando di diversificare la produzione: attualmente il mercato dei prodotti relativi al Natale e alla Pasqua vale solo il 40% del fatturato dell’azienda di Verona. Il nuovo AD è del tutto intenzionato a percorrere tale strada.

In un’intervista ha spiegato che Bauli vanta un patrimonio immenso per quanto riguarda la qualità e la credibilità sul mercato. Proprio per questo motivo è un’azienda che ha ampi spazi per poter diversificare la produzione, i canali distributivi e anche i mercati esteri.

Lo scopo attuale di Bauli è molto chiaro: vuole essere maggiormente presente durante il momento dell’acquisto. Questo significa aumentare la presenza nei canali alternativi alla GDO. Più precisamente l’AD si riferisce a quattro canali:

bar

travel (quindi aeroporti e stazioni)

vending (si intendono i distributori automatici)

negozi a marchio (e ha antincipato che, a breve, apriranno un negozio Bauli tutto loro proprio nel centro di Milano)

Il tutto è supportato dai ricavi e dal fatturato. Il gruppo nel 2022 ha ottenuto ricavi per un valore di 550 milioni di euro, segnando una crescita del +14,3% rispetto al 2021. Questo ha voluto dire riportare i volumi dei prodotti da ricorrenza a livelli pre pandemia, consolidando nel frattempo anche il volume dei prodotti da consumo quotidiano.

Di Giammarco ha sottolineato che proprio nel settore dei prodotti da uso quotidiano c’è ampio margine di crescita. Per questo motivo il desiderio del Gruppo Bauli è quello di ampliare ulteriormente il portfolio dei loro prodotti, valorizzando le loro eccellenze. Per esempio, visto che sono maestri per quanto riguarda la cioccolata vista la produzione di uova pasquali ecco che sfrutteranno questa esperienza producendo snack e gelati da mangiare tutto l’anno, non solamente durante le feste.

Fra le novità ci sono poi i prodotti da pasticceria (i minuto Bauli). Il tutto cercando di innovare senza perdere di vista le tradizioni del Gruppo.

A proposito di Bauli: nel mese di ottobre 2022 è stato realizzato un francobollo celebrativo per festeggiare il centenario della fondazione del Gruppo.