Bauli, realizzato un francobollo per celebrare il centenario della fondazione

di Luca Venturino 27 Ottobre 2022

Cento anni festeggiati con l’emissione di un francobollo speciale: è quanto capitato a Bauli, fondata esattamente un secolo fa in quel di Verona. L’opera, emessa nella giornata di oggi, giovedì 27 ottobre, dal ministero dello Sviluppo economico (Mise), vanta una tiratura complessiva di ministero dello Sviluppo economico (Mise); ed è stata stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

“La vignetta riproduce l’iconico pandoro di Verona Bauli su cui svetta, in alto, il logo dell’azienda alimentare italiana realizzato in occasione del centenario” ha commentato, tramite una nota stampa, la Zecca di Stato. Il francobollo è poi completato dalla scritta “Italia” e dall’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Verona. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Quello della Bauli, però, non è l’unico francobollo speciale rilasciato negli ultimi giorni: vi ricordiamo quello dedicato all’olio extravergine di oliva, emesso nella giornata di lunedì, e quello per celebrare i 110 anni di attività de La Molisana.