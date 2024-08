Il nuovo trend è lavare frutta e verdura nella lavastoviglie. Ma funziona davvero?

Lavare frutta e verdura nella lavastoviglie: l’idea, l’avrete forse intuito, arriva da TikTok, a oggi considerabile come la più verace vetrina dello stato dell’umanità nell’età contemporanea, imprevedibile specchio di creatività e follia, passerella di ambiziosi concorrenti per il Premio Darwin.

La nostra protagonista è la madre di una certa Lara, anche nota come @larad_official nello spazio internettiano, che ha evidentemente intravisto nell’elettrodomestico in questione un utilizzo che trascende la sua funzione primaria. Quella di lavare piatti e bicchieri e posate, per l’appunto. Ma funzionerà? E soprattutto, sarà sicuro?

La reazione di TikTok e il parere degli esperti

“Sto cercando di lavare la frutta e la verdura in lavastoviglie”, ha ammesso candidamente la nostra protagonista. “Perché no?”. La figlia, Lara, non fa mistero del suo scetticismo mentre riprende la madre riempire i carrelli di sedano, carote, pomodori, mele, lime, arance, limoni, patate dolci, cetrioli, melanzane, peperoni e chi più ne ha più ne metta. È stata una spesa abbondante, a quanto pare.

Pensiamo sia ovvio, ma a scanso di equivoci è meglio mettere tutti i puntini sulle i: niente detersivo, naturalmente. La madre di Lara ha caricato l’elettrodomestico con aceto bianco distillato per “una pulizia molto più precisa”, ci spiega, e acqua fredda per risciaquarli. “Lasciami fare” dice alla figlia a un certo punto “sto quello che sto facendo”.

Gli utenti di TikTok hanno apprezzato, e non poco. “Il trucco di tua madre è un salvavita per noi pigri” ha scritto un utente. “Vorrei vedere i risultati” ha fatto eco un secondo, “questa potrebbe essere una vera rivoluzione”. Un terzo ha invece apprezzato la creatività della nostra protagonista: “Questo sì che è pensare fuori dagli schemi!”. O dai libretti di istruzioni degli elettrodomestici, a dire il vero. Ma qual è, invece, il parere degli esperti?

“Lavare qualsiasi alimento in lavastoviglie, comprese frutta e verdura, può portare a seri rischi per la sicurezza alimentare e non è raccomandato” ha spiegato Matthew Taylor, senior manager e responsabile della consulenza per la National Sanitation Foundation (NSF). “I residui dei detersivi potrebbero contaminare la frutta e la verdura, e la sporcizia o dei residui di cibo potrebbero intasare la lavastoviglie”. Ma che guastafeste!