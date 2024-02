Il pandoro di Chiara Ferragni diventa maschera al Carnevale di Venezia

Sono passate ere geologiche da dicembre, eppure ancora si parla del pandoro di Chiara Ferragni. Non solo se ne parla, diventa anche una maschera Carnevale: rosa e con l’occhio, esattamente come la confezione del dolce dello scandalo. Accade ovviamente da Venezia, città emblematica per questa festività tra il sacro, il profano… e l’illegale.

La coppia geniale che ha vinto come miglior travestimento del 2024 ha sfilato nella Laguna diventando virale su tutti i social: lei – bionda – travestita da pandoro rosa, con accanto lui in veste di Guardia di Finanza. Per chi vivesse su Marte e non avesse colto l’ironia al limite, si parla del fatto che Chiara Ferragni è al momento indagata per truffa aggravata: accusa che coinvolge tanto il pandoro-gate con Balocco quanto altri prodotti, come le uova di Pasqua di Dolci Preziosi.

L’errore di comunicazione punito con le manette

Una vicenda davvero molto seria e che ha addirittura scosso la legislazione italiana alle fondamenta, con tanto di Codacons attivissimi per regolamentare (meglio?) gli influencer. Tuttavia, prima che fosse confermata la gravità della situazione Ferragni-Balocco, Chiara ha fatto un incredibile scivolone giustificandosi in video – mesta e livida – e parlando di semplice “errore di comunicazione”: ecco, probabilmente, il fattore che ha reso iconico questo momento storico. Anni e anni di beneficenza e guadagni poco chiari, riassunti in un “ops” che difficilmente dimenticheremo. Ecco perché il costume prevede una Chiara Ferragni in manette.

E diventare addirittura la Maschera pandoro-gate a Venezia è più lapidario del ricevere un tapiro d’oro da Striscia la Notizia. Dopo la Giubiana bruciata in una piazza del nord Italia, vedere una finta Guardia di Finanza scortare una finta Chiara Ferragni fa decisamente uno strano effetto.

Da Pensati libera a Offerta libera

Da quel Pensati Libera pronunciato durante Sanremo 2023, a questo Offerta Libera del Carnevale di Venezia 2024. Il travestimento all’insegna del #PinkChristmas è molto caustico e comprende persino un vassoietto per l’elemosina, con scritto che “il ricavato sarà devoluto in beneficenza“: un riferimento pungente alla campagna incriminata durante il Natale scorso.

Il video dei due protagonisti è diventato virale scatenando i commenti più disparati – tra chi reputa di cattivo gusto l’iniziativa e chi infierisce ulteriormente sulla vicenda da cui tutto ciò prende ispirazione. E in effetti fa ridere in un primo momento, nascondendo amarezza. In fondo, è proprio questo lo scopo di Carnevale: infierire sulle verità scomode.