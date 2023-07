Il panificio Pandefrà inaugura un nuovo store nel centro di Senigallia

di Luca Venturino 18 Luglio 2023

Il pane come veicolo di condivisione, conoscenza e divertimento; ma soprattutto protagonista di uno spazio informale e genuino – il re della tavola per antonomasia, in altre parole, nella sua veste più democratica. Questa la filosofia con cui il panificio Pandefrà ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita nel pieno centro storico di Senigallia: un passo in avanti che segue il laboratorio incastonato nel quartiere del Ciarnin e che vuole abbinare pane e caffè declinandoli in un unico binomio. Ma, come è giusto quando ci si trova davanti a un nuovo format, è meglio prima fare un passo indietro e mettere un poco di ordine.

Pandefrà apre in centro a Senigallia: tutti i dettagli del nuovo punto vendita

Pandefrà, dicevamo, è nato nel 2018 su idea di Francesca Casci Ceccacci – l’inaugurazione di un nuovo capitolo nel mondo della panificazione marchigiana. Inizialmente il suo lavoro è consistito nel riesumare usi e costumi di Senigallia, città con cui la nostra protagonista ha da sempre condiviso un forte legame, dedicando particolare attenzione al sapore del grano e dei cereali usati in purezza. Teoria e poi pratica: da qui, Francesca ha mosso i primi passi nella sua carriera da panificatrice – una carriera che, di fatto, l’ha anche portata a collaborare con chef Mauro Uliassi.

L’apertura nel centro storico di Senigallia, come accennato in apertura, è l’ultimo capitolo dell’avventura Pandefrà. “Un sogno che diventa realtà”, l’ha definito Ceccacci. “Qui possiamo far conoscere a tutti il nostro lavoro, dove le relazioni, oltre alla farina, stanno al centro. La nostra idea, infatti, è di creare dei legami forti con amici e colleghi locali che già lavorano qui”.

D’altronde, curiosando in quanto lasciato trapelare circa l’offerta del nuovo store a Senigallia, quello “collaborazione” pare profilarsi fin da subito come un concetto importante. Tra gli scaffali del punto vendita, infatti, non mancherà una selezione di proposte di alcuni produttori locali come Forno Brisa, Mamm, Davide Longoni, Panificio Moderno e Mercato del Pane; naturalmente affiancati ai prodotti da forno di Pandefrà.

Lo spazio del nuovo punto vendita ospiterà per di più un servizio di ristorazione leggera, con panini farciti e insalatone per la pausa pranzo; e un angolo caffetteria dove si potrà gustare una colazione con gli specialty coffe di filiera o con pane, olio, marmellata, miele, yogurt, granola e frutta fresca. L’intera offerta gastronomica nasce dallo studio di Francesca e lo chef Lazzaro Pomo, che ha curato l’apertura del ristorante Mercato Trattoria Pop sempre a Senigallia e ha collezionato molte esperienze in Italia e all’estero.