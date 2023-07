Panettone estivo: questa volta ci prova l’industria con Galup

di Chiara Cajelli 13 Luglio 2023

La versione da ombrellone del lievitato più amato del Natale non è certo una novità: sono parecchi gli artigiani e gli appassionati lievitisti che lo propongo già da alcuni anni, ma non era ancora capitato un panettone estivo nella GDO. Si tratta di una linea speciale firmata Galup, che ha pensato di destagionalizzare un mostro sacro. Ce la farà a convincere il grande pubblico… e a convincere noi, così fieramente seri sull’argomento?

Se personaggi/realtà del calibro di Olivieri 1822, Casa Manfredi e Luigi Biasetto (giusto per citarne alcuni) ci hanno già fatto respirare un pizzico di magia natalizia anche tra una nuotata e l’altra, Galup – Marchio Storico di interesse nazionale – punta sulla massa e tenta di conquistare un pubblico ben più ampio. Ha quindi pensato a due varianti, che si chiamano Panettone D’amare – laddove l’assonanza tra “d’amare” e “da-mare” è niente affatto una casualità.

Cosa aspettarci da un panettone estivo

Da un panettone estivo ci si aspetta un tuffo nella tradizione inviolabile della bruma, ma con un qualcosa che focalizzi l’attenzione sul sole-mare-trallallà distraendoci però miracolosamente dalle onnipresenti hit summer di Fedez e/o Tananai. Una nota leggera, sapida, frizzante. Sulla carta queste condizioni ci sono tutte, nella linea D’amare Galup:

panettoni “tipo Milano da 750 gr, prodotti con farina di prima qualità, lievito madre Galup, uova fresche e burro, impastati e lievitati lentamente per 40 ore”;

la “fragranza tipica del panettone ma con un twist in più caratteristico dei freschi sapori dell’estate”

Gli aromi scelti

Sono due le versioni estive proposte dal grande marchio in oggetto: una particolare e promettente a base di limone e basilico, l’altra forse un po’ scontata a base di frutti tropicali. Scontata perché esistono già panettoni natalizi anche industriali aromatizzati al mango, all’ananas e compagnia bella. L’ananas, in più e se vogliamo fare i pignoli, non è nemmeno un frutto simbolo dell’estate. L’azienda stessa consiglia questi panettoni o in purezza oppure per accompagnare il gelato, come fossero la sicula brioscia col tuppo.

Dove provarli e a che prezzo? Sul sito www.galup.it al costo di 15,90 € (con quasi 13 € si spedizione se si opta per questa modalità, oppure senza costi aggiunti se si ritira presso lo store di Pinerolo, Torino), e “nei migliori negozi”. A voi (e, fidatevi, anche a noi) l’ardua sentenza.