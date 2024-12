Il panino di One Piece e Burger King arriva finalmente in Italia

La collaborazione tra One Piece e Burger King approda anche in Italia, con un panino e dei gadget speciali: diamoci un'occhiata.

Primo approdo in terra d’Oltralpe, poi silenziosa navigata verso la Spagna e infine rotta per lo Stivale. La collaborazione tra One Piece e Burger King arriva finalmente in Italia, da oggi – 16 dicembre – fino al 7 di gennaio 2025.

L’iniziativa, pensata per festeggiare il venticinquesimo anniversario dalla prima messa in onda di OP, era stata per l’appunto introdotta per la prima volta in Francia, dove aveva offerto due panini esclusivi e una serie di gadget che spaziavano dalle magliette alle carte collezionabili. Poi il bis in Spagna, nel luglio 2024, con menu simili e magliette esclusive per i clienti. E in Italia?

In cosa consiste la collaborazione tra One Piece e Burger King?

“Squadra che vince non si cambia”? Beh, più o meno. I caratteri generali dell’iniziativa sono di fatto simili, ma cambiano i protagonisti in campo. Niente doppio panino speciale, tanto per cominciare: la “Combo One Piece” – questo il nome con cui la collaborazione è stata resa nel menu – è composta dal nuovo Kolossal di casa Burger King, dal Chutney BBQ Burger e da due magliette dedicate al celebre anime.

Spazio alle norme operative, dunque: il Chutney BBQ Burger, preparato con pane al mais, contiene una deliziosa salsa Chutney, fresco songino, cipolle croccanti, due fette di formaggio cheddar e la nuova salsa White BBQ. Sono tre in tutto le versioni disponibili: quella più tradizionale, con manzo cotto alla griglia; l’alternativa al pollo o ancora la versione con patty plant based. E le magliette?

Due in tutto, come accennato nelle righe precedenti; l’una bianca e l’altra nera, raffiguranti il protagonista Monkey D. Rufy e Sanji, cuoco della ciurma, impegnati a preparare dei panini alla griglia e al bancone delle salse. A ognuno il suo, insomma.